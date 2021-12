La colère de Tom Brady atteint la surface: la star de la NFL claque la tablette Microsoft dans une rare perte de blanchissage

Le quart-arrière de Tampa Bay, Tom Brady, finit par jeter une tablette Microsoft Surface sur la touche lors d’une défaite contre les Saints de la Nouvelle-Orléans dimanche soir. (Capture d’écran Twitter via ESPN)

Les Buccaneers de Tampa Bay n’étaient pas les seuls à être battus et battus lors d’un match de «Sunday Night Football» cette semaine. La tablette Surface Pro de Microsoft a une nouvelle fois été durement touchée.

La star de la NFL, Tom Brady, a montré sa frustration lors d’une défaite 9-0 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans – la première défaite par blanchissage de Brady en plus de 15 ans. Le quart-arrière a été pris sur le banc des Bucs en train de lancer une Surface par-dessus son épaule, et le clip s’est retrouvé partout sur Twitter.

quelqu’un a dit que brady lancer cette surface microsoft était son meilleur lancer du jeu ???????????????? – e. ⚜️ (@whodathomo) 20 décembre 2021

« Ces tablettes Microsoft ont pris quelques coups au fil des ans », a déclaré Cris Collinsworth, analyste de « Sunday Night Football ».

Microsoft est un partenaire officiel de la NFL et ses Surface Tablets sont utilisées par les entraîneurs et les joueurs depuis 2013 pour revoir les jeux. Il s’agit d’un parrainage de grande envergure pour le géant de la technologie et son matériel, car les fans voient les tablettes utilisées lors des diffusions chaque semaine.

Ils voient également les appareils maltraités. Brady n’était certainement pas le premier.

L’ancien entraîneur de Brady en Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, fait partie de ceux qui ont déjà claqué la Surface lors d’un match. Panos Panay, chef de produit chez Microsoft, a déclaré en 2019 ne pas s’inquiéter de la manipulation de la Surface Pro et que Microsoft teste la qualité pour ce scénario précis.

En rapport: Économiseur de surface : comment l’accord de Microsoft avec la NFL s’est transformé en une aubaine marketing pour sa tablette