La colère du prince William et Kate contre le prince Harry et Meghan Markle: «C’est un problème» | Royal | Nouvelles

Le prince William et son frère le prince Harry ont enduré une relation tendue alors que les Sussex restent isolés de la famille royale. La querelle a bouilli depuis janvier 2020, lorsque Harry et Meghan Markle ont quitté les fonctions royales pour une vie plus indépendante. Des rapports de tension entre les Sussex et les Cambridges ont émergé et ont finalement été mis à nu par l’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey.

Meghan a allégué qu’elle n’avait pas reçu de soutien du cabinet pour ses problèmes de santé mentale et avait même affirmé que la famille royale avait exprimé des inquiétudes au sujet de la couleur de peau de son fils Archie avant sa naissance.

Il semble cependant que les retombées aient déjà commencé avant leur sortie royale, car les rapports de 2019 montrent les craintes de William et Kate d’être «éclipsées».

La journaliste et experte royale Camilla Tominey a déclaré à l’époque qu’il pourrait y avoir des problèmes à venir sur le profil public croissant des Sussex, ajoutant que la “tension” s’était installée.

Elle a dit: “Ce que vous avez, c’est un couple qui ne veut pas être éclipsé, et un couple ne veut pas être mis à l’écart.”

Cela est venu après que les Cambridges et les Sussex aient partagé des photos intimes de leur vie de famille – Harry et Meghan fêtaient leur anniversaire tandis que William et Kate visitaient le Chelsea Flower Show.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont publié des photos de leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Quelques heures à peine avant l’événement, Harry et Meghan avaient célébré leur premier anniversaire de mariage en révélant une collection de photos des coulisses du jour de leur mariage.

Mme Tominey a ajouté: “Il semble que, pourquoi publieriez-vous des photographies qui [the newspapers] tous veulent courir, il semble qu’il y ait un peu de clash.

“Je pense que ce sera le problème à l’avenir.”

LIRE LA SUITE: Beckham est parti “ mortifié ” après une dispute “ maladroite ” entre Harry et Meghan

Aides a déclaré que rien ne pouvait être fait pour empêcher le chevauchement, mais les courtisans ont affirmé qu’il y avait des occasions où il était clair que Harry et Meghan avaient surpassé William et Kate.

Mme Tominey a souligné à quel point le prince Charles et la duchesse Camilla de Cornouailles se sont même sentis «éclipsés» par ses parents royaux aînés et plus jeunes.

Elle a déclaré: «Nous avons déjà eu une situation avec des craintes d’éclipser le prince Charles.

“Charles et Camilla se sont sentis comme une génération sandwich – éclipsés par Queen et éclipsés par les jeunes membres de la famille royale en dessous d’eux.”

L’expert a également expliqué pourquoi Harry et Meghan étaient très attrayants, mais a également déclaré qu’ils étaient “dans l’ordre hiérarchique”.

Elle a ajouté: “ Les Sussex ont une pincée de poussière d’étoile en raison de la nature transatlantique de leur relation et du glamour de Meghan.

NE MANQUEZ PAS

Swipe royal de Ronnie O’Sullivan: Harry a fait un coureur [INSIGHT]

Le prince William et le prince Harry ont exhorté à “ réparer les choses ” [ANALYSIS]

Le prince Harry a dit que la reine “ ne peut pas le faire sans Philip ” [INSIGHT]

“Mais ils sont beaucoup plus bas dans l’ordre hiérarchique. Alors, comment maintiennent-ils leur pertinence?”

Les rapports de cette semaine suggèrent que les couples essaient de construire des ponts après une période de turbulences de deux dernières années.

Harry et Meghan ont «félicité en privé» William et Kate pour leur 10e anniversaire de mariage, célébré le 29 avril.

Pour célébrer leur anniversaire, le couple a publié hier une nouvelle vidéo montrant la famille lors d’une sortie à la plage avec leurs trois enfants, Prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, trois ans.

Dans la légende partagée avec le clip sur leurs comptes officiels de médias sociaux, le couple royal a remercié tous ceux qui avaient offert leurs félicitations, qui comprenaient un message privé du duc et de la duchesse de Sussex.

William et Kate ont déclaré: «Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille. TOILETTES.”