La colère monte alors que Biden et le Congrès autorisent l’expiration de l’interdiction d’expulsion

La colère et la frustration ont augmenté au Congrès au cours du week-end alors qu’un moratoire national sur les expulsions a expiré lors d’une flambée de la pandémie de Covid-19. Un législateur démocrate a même campé devant le Capitole pour protester alors que des millions d’Américains risquaient d’être forcés de quitter leur domicile.

Les législateurs ont déclaré qu’ils étaient aveuglés par l’inaction du président Joe Biden à l’approche de la date limite de minuit samedi, certains furieux qu’il ait appelé le Congrès à fournir une solution de dernière minute pour protéger les locataires. La rare division entre le président et son parti a des ramifications politiques potentielles durables.

La représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a déclaré dimanche que les démocrates devaient “appeler un chat un chat” après l’expiration du délai.

“Nous ne pouvons pas de bonne foi blâmer le Parti républicain lorsque les démocrates de la Chambre ont la majorité”, a déclaré la députée progressiste sur “L’état de l’Union” de CNN.

Ocasio-Cortez et d’autres démocrates ont rejoint la représentante Cori Bush, D-Mo., samedi soir et dimanche dans la nuit alors que Bush campait à l’extérieur du Capitole. “Je n’ai pas l’intention de partir avant qu’un certain type de changement ne se produise”, a déclaré Bush, bien que la Chambre soit déjà partie pour ses vacances d’août.

Plus de 3,6 millions d’Américains risquent d’être expulsés, certains en quelques jours. Le moratoire a été mis en place par les Centers for Disease Control and Prevention dans le cadre de la crise de Covid-19 lorsque les emplois ont changé et que de nombreux travailleurs ont perdu des revenus.

Les démocrates se sont entassés dans la frustration.

La représentante Maxine Waters, D-Calif., présidente du Comité des services financiers, a déclaré samedi sur CNN: “Nous pensions que la Maison Blanche était en charge.”

“Nous ne sommes qu’à quelques heures d’une crise du logement entièrement évitable”, a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., lors d’un discours prononcé lors d’une rare session de samedi alors que les sénateurs travaillaient sur un paquet d’infrastructures.

“Nous avons les outils et nous avons le financement”, a déclaré Warren. “Ce dont nous avons besoin, c’est de temps.”

L’interdiction d’expulsion visait à empêcher la propagation du virus par les personnes mises dans la rue et dans les abris. Le Congrès a approuvé près de 47 milliards de dollars d’aide fédérale au logement aux États pendant la pandémie, mais il a mis du temps à parvenir aux locataires et aux propriétaires qui devaient payer.

La veille de l’expiration de l’interdiction, Biden a appelé les gouvernements locaux à “prendre toutes les mesures possibles” pour débourser immédiatement les fonds.

“Il ne peut y avoir aucune excuse pour qu’un État ou une localité n’accélère pas les fonds pour les propriétaires et les locataires qui ont été blessés pendant cette pandémie”, a-t-il déclaré dans un communiqué vendredi soir.

Brian Deese, directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, a fait écho à ce sentiment dimanche sur Fox News Channel. “Aucun propriétaire ne devrait expulser sans demander cette aide au loyer, et les États et les localités doivent retirer cet argent de toute urgence, et ils peuvent le faire”, a déclaré Deese.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a exhorté les démocrates de la Chambre dans une lettre samedi soir à vérifier comment l’argent déjà alloué a été distribué jusqu’à présent dans leurs propres États et localités. Elle a déclaré que le département du Trésor, qui a transféré les fonds plus tôt dans l’année, a proposé d’informer les législateurs la semaine prochaine,

Biden a déclenché la ruée en annonçant jeudi qu’il autoriserait l’expiration de l’interdiction d’expulsion au lieu de contester une récente décision de la Cour suprême indiquant que ce serait la dernière échéance.

La Maison Blanche a clairement indiqué que Biden aurait souhaité prolonger le moratoire fédéral sur les expulsions en raison de la propagation de la variante delta hautement contagieuse du coronavirus. Mais on craignait également que la contestation du tribunal ne conduise à une décision restreignant la capacité de l’administration à répondre aux futures crises de santé publique.

Lors d’un vote à 5 contre 4 fin juin, la Cour suprême a autorisé la poursuite de l’interdiction générale d’expulsion jusqu’à la fin juillet. L’un des membres de la majorité, le juge Brett Kavanaugh, a clairement indiqué qu’il bloquerait toute prolongation supplémentaire à moins qu’il n’y ait “une autorisation claire et spécifique du Congrès”.

Biden, tenant compte de l’avertissement du tribunal, a appelé le Congrès jeudi à adopter rapidement une loi pour prolonger la date.

Dans la course pour répondre, les démocrates se sont efforcés de rédiger un projet de loi et de rallier les voix. Pelosi a imploré ses collègues d’adopter une loi prolongeant le délai, la qualifiant d'”impératif moral”, pour protéger les locataires ainsi que les propriétaires qui doivent être indemnisés.

Waters a rapidement produit un projet de loi qui obligerait le CDC à maintenir l’interdiction jusqu’au 31 décembre. Lors d’une audience organisée à la hâte vendredi matin pour examiner le projet de loi, elle a exhorté ses collègues à agir.

Mais la représentante Cathy McMorris Rodgers de Washington, la principale républicaine d’un autre panel traitant de la question, a déclaré que le projet de loi des démocrates avait été précipité.

“Ce n’est pas la façon de légiférer”, a-t-elle déclaré.

Les propriétaires sont contre toute extension. Eux aussi plaident pour une accélération de la distribution des aides au loyer.

La National Apartment Association et plusieurs autres ont déposé cette semaine une action en justice fédérale demandant 26 milliards de dollars de dommages et intérêts en raison de l’impact du moratoire.

Malgré des querelles en coulisses tout au long de la journée de vendredi, les législateurs démocrates avaient des questions et des inquiétudes et n’ont pas pu rassembler leur soutien pour prolonger l’interdiction.

La révision de la législation d’urgence pour raccourcir le délai d’expulsion au 18 octobre, conformément aux directives fédérales de Covid-19, a attiré quelques autres législateurs en soutien – mais toujours pas assez pour le passage.

Les démocrates de la Chambre ont tenté d’approuver une prolongation par consentement, sans vote formel, mais les républicains de la Chambre s’y sont opposés.

Les législateurs démocrates étaient furieux à l’idée d’expulsions au milieu d’une pandémie en plein essor.

Bush, qui a connu l’itinérance en tant que jeune mère de deux enfants dans la vingtaine, a déclaré qu’à l’époque, elle travaillait dans un emploi à bas salaire.

“Je ne veux pas que quelqu’un d’autre ait à vivre ce que j’ai vécu, jamais”, a déclaré Bush, maintenant âgé de 45 ans, essuyant ses larmes. “Je me fiche des circonstances, et je vais donc me battre maintenant que je suis en mesure de faire quelque chose.”

Waters a déclaré que les dirigeants de la Chambre auraient dû forcer un vote et que Biden n’aurait pas dû laisser les avertissements d’un juge de la Cour suprême l’empêcher de prendre des mesures exécutives pour empêcher les expulsions.

“Le président aurait dû passer à autre chose”, a déclaré Waters. Elle a juré d’essayer de faire adopter à nouveau le projet de loi lorsque les législateurs reviendront d’une pause.

Certains endroits sont susceptibles de connaître des pics d’expulsions à partir de lundi, tandis que d’autres juridictions connaîtront une augmentation du nombre de dossiers judiciaires qui entraîneront des expulsions sur plusieurs mois.

L’administration essaie de maintenir les locataires en place par d’autres moyens. Il a débloqué plus de 1,5 milliard de dollars d’aide au loyer en juin, ce qui a aidé près de 300 000 ménages.

Vendredi soir, les ministères du Logement et du Développement urbain, de l’Agriculture et des Anciens combattants ont prolongé leurs moratoires sur les expulsions liées au verrouillage des ménages vivant dans des maisons unifamiliales assurées par le gouvernement fédéral, après que Biden leur ait demandé de le faire.