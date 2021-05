La collaboration Dior Men x Kenny Scharf éclate à Vancouver – WWD

Dior fait sa part pour égayer l’humeur des Canadiens fatigués par la pandémie. La marque de luxe française propose au magasin Holt Renfew de Vancouver le pop-up ludique qu’elle a créé pour sa collection pré-automne pour homme conçue par Kim Jones en collaboration avec Kenny Scharf.

La boutique, dans l’unité du détaillant dans le Skybridge, présente des répliques à grande échelle de l’art de Scharf, qui servent également de garde-corps pour afficher la collection de prêt-à-porter. En plus des vêtements, la boutique présente des articles en cuir et des accessoires sur des podiums qui sont des socles en aluminium poli en microsuède noir. Scharf est connu pour ses peintures esthétiques pop et dessinées centrées sur la science-fiction.

Avec son tapis de sol imprimé galaxie, le pop-up est destiné à rappeler l’atmosphère futuriste de la présentation du défilé. Il comprend également une cabine d’essayage tubulaire avec un écran de capteur de mouvement interactif adjacent, qui affiche les créatures de Scharf.

La collection a fait ses débuts en ligne en décembre lorsque les mannequins marchaient dans un contexte intergalactique sur une bande-son Deee-Lite. Pour la collection, Jones a utilisé des broderies complexes au point de riz pour réinventer les œuvres de l’artiste sur une sélection de vêtements et d’accessoires, y compris le sac Saddle et les baskets B23.

Une version du concept pop-up a fait ses débuts fin avril à SKP à Pékin et une autre au parc Miyashita à Tokyo. D’autres sont prévus pour Harbour City à Hong Kong, l’IFC à Shanghai, la Galleria à Séoul et Selfridges à Londres.

Aux États-Unis, un pop-up a ouvert à Beverly Hills qui présente des créatures Scharf sur la façade et un ballon géant à l’intérieur.

La boutique de Vancouver restera en place jusqu’au 30 mai.