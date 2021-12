La collaboration entre l’Inde et les États-Unis dans le domaine de la santé est à l’honneur alors que l’Inde approuve 2 autres vaccins Covid

« Des modèles de ce que la collaboration en matière de soins de santé entre l’Inde et les États-Unis peut accomplir pour le bien mondial ! » Sandhu

La collaboration indo-américaine dans le secteur de la santé est à l’honneur alors que la Central Drug Authority a approuvé cette semaine deux autres vaccins Covid – Corbevax et Covovax – et le médicament antiviral Molnupiravir pour une utilisation en Inde. Taranjit Singh Sandhu, ambassadeur de l’Inde aux États-Unis, l’a décrit dans un tweet comme un modèle de collaboration entre l’Inde et les États-Unis en matière de soins de santé.

« Des modèles de ce que la collaboration en matière de soins de santé entre l’Inde et les États-Unis peut accomplir pour le bien mondial ! » Sandhu a déclaré. Les entreprises indiennes travaillant avec Texas Children’s, l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine; Dr Peter Hotez, professeur et doyen de la National School of Tropical Medicine de Baylor et codirecteur du Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development ; NovaVax ; Merck et Ridgeback Bio, a tweeté le diplomate indien. Lors de sa visite à Houston en octobre, Sandhu avait rencontré le professeur Hotez et avait eu des discussions sur cette question.

En juin de cette année, l’ambassadeur a visité les installations de Novavax dans le Maryland. Il s’est également entretenu avec le PDG de Sanisure Thomas Hook. Sanisure fournit les composants de la collaboration SII – Novavax. Celles-ci font partie d’une communication continue que l’ambassadeur a eue avec les fabricants de vaccins et les sociétés pharmaceutiques.

Corbevax, un vaccin COVID-19 sous-unité protéique, dont la technologie a été créée et conçue en collaboration avec le Texas Children’s Hospital et le Baylor College of Medicine, a reçu l’approbation d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) du Drugs Controller General of India (DCGI). Le vaccin est lancé en Inde et d’autres pays mal desservis suivront, a déclaré le Texas Children’s Hospital dans un communiqué.

« Cette annonce est une première étape importante dans la vaccination du monde et l’arrêt de la pandémie. Notre technologie vaccinale offre une voie pour faire face à une crise humanitaire en cours, à savoir la vulnérabilité des pays à revenu faible et intermédiaire face à la variante delta », a déclaré Hotez.

« Une vaccination généralisée et mondiale avec notre vaccin Texas Children’s-Baylor-BE empêcherait également l’émergence de nouvelles variantes. Nous avons déjà manqué cette opportunité pour les variantes alpha et delta. C’est maintenant notre chance d’empêcher une nouvelle vague mondiale de ce qui pourrait suivre », a-t-il déclaré.

Surnommé « le vaccin mondial contre le COVID-19 », il utilise une technologie traditionnelle à base de protéines recombinantes qui permettra sa production à grande échelle, le rendant largement accessible pour inoculer la population mondiale, selon le communiqué.

Après avoir terminé deux essais cliniques de phase III impliquant plus de 3 000 sujets, Corbevax s’est avéré sûr, bien toléré et immunogène. Il a démontré une réponse immunitaire supérieure par rapport au vaccin Covishield lorsqu’il a été évalué pour les titres moyens géométriques (GMT) d’anticorps neutralisants (nAb) contre la souche Ancestral-Wuhan et la variante Delta dominante à l’échelle mondiale. La vaccination de Corbevax a également généré une réponse immunitaire cellulaire Th1.

