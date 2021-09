La collaboration Fortnite x Balenciaga est tout ce que le jeu mérite

Image : Balenciaga

Bonjour et bienvenue en 2021, où la marque de mode Balenciaga vend des sweats à capuche sur un chien dans un jeu vidéo, et vous pouvez acheter le même sweat à capuche dans la vraie vie pour 725 $.

Vous avez déjà vu ce genre de chose se produire auparavant, bien sûr, comme en 2019 lorsque Louis Vuitton a lancé une ligne basée sur League of Legends. Et tout comme alors, cela n’a aucun intérêt à être une quelconque collaboration significative, il s’agit simplement de deux entreprises qui fléchissent leurs budgets publicitaires de la manière la plus banale et prévisible possible. Nous voulons vendre aux enfants (ou, dans ce cas, exposer la marque aux enfants). Où sont les enfants? Ah, ils sont à Fortnite.

En plus d’un sweat à capuche de 725 $ qui ressemble à celui du chien, il y a aussi un t-shirt de 425 $ qui semble être tombé d’un rack de liquidation dans la section pour enfants de Target :

Image : Balenciaga

Peut-être que mon cerveau a été pourri à force de collectionner des baskets pendant trop longtemps, mais il peut absolument et il y a eu d’innombrables exemples de collaborations entre deux entreprises dans ces espaces qui ont du sens et qui sont bien accueillies, voire adoptées, par les gens. PlayStation et baskets vont très bien ensemble, tout comme les rappeurs et les baskets. Les artistes pop coréens et McDonalds Happy Meals sont un autre exemple. Une collaboration réussie peut être un exemple où les fans peuvent reconnaître que, bien sûr, il s’agit de publicité et de gagner de l’argent, mais dans ces paramètres, il y a des choses qui peuvent encore être réunies et cela signifie quelque chose, puise dans quelque chose qu’ils ressentent à la fois même s’ils ne peuvent pas le comprendre ou l’articuler, et ils le creusent.

Mais ça? Fortnite existe en 2021 simplement comme un moyen d’attirer l’intégralité de la culture populaire dans sa gueule béante. C’est Ready Player One sans les aspirations littéraires. Le moment “Avengers Assemble”, seulement c’est Rambo, un joueur de la NFL, Travis Scott et Master Chief franchissant les portails. Fortnite n’a pas de culture, il n’a pas de thème, il n’a pas de sentiment, c’est juste une plate-forme. Une boutique d’applications avec des armes.

Bonjour, cette chemise coûte 995 $ Image : Balenciaga

Il est donc normal qu’il s’agisse d’une collaboration mettant en vedette les produits les plus irréfléchis imaginables. À une époque où les marques de mode, autrefois réputées pour leurs goûts exquis et leurs saveurs uniques, abandonnent leur héritage à la recherche d’uniformité et d’attrait pour les masses, une marque lançant un sweat à capuche qui ressemble à un adolescent de 15 ans l’a fait avec une sérigraphie, dans un énorme plate-forme publicitaire se faisant passer pour un jeu vidéo, est l’une des choses les plus déprimantes de 2021 que je n’ai pas encore vu dans ce tour autour du soleil

Ce n’est peut-être pas ce que tout le monde veut, ou même aurait pu être si plus qu’un minimum d’effort avait été appliqué, mais c’est aussi exactement ce que le jeu mérite.