La collaboration Fortnite x Will Smith a fuité

Les fans de Fortnite Battle Royale ne devraient pas surprendre qu’Epic Games envisage une nouvelle collaboration sans précédent. Les développeurs ont réussi à pénétrer dans le monde de Marvel Comics et DC Comics au cours des dernières années. Certains croisements plus récents incluent Terminator, Alien, Predator, Free Guy et d’innombrables autres qu’il serait difficile d’énumérer ici. Juste au moment où vous pensiez qu’Epic avait tout fait, une autre collaboration unique impliquant l’acteur hollywoodien Will Smith a été divulguée avant sa sortie prévue.

Collaboration Fortnite x Will Smith

Comme d’habitude, le leaker Fortnite HYPEX était à la pointe de cette fuite aux côtés de Not0fficer. L’image représente clairement Will Smith de la renommée Fresh Prince of Belair dans le hall Fortnite. Il semble que la peau s’inspire de la série de films Bad Boys, qui met en vedette Will Smith et Martin Lawrence en tant qu’agents de la police des stupéfiants. Smith a joué dans le dernier opus, surnommé «Bad Boys for Life», en janvier 2020 et a joué dans les trois films de la série.

L’image ci-dessus montre comment le personnage de Will Smith “Mike Lowrey” apparaît dans le film Bad Boys, et il semble assez similaire à la tenue cosmétique Fortnite. Cependant, ce n’est qu’une théorie. Epic Games n’a pas encore reconnu les fuites, ni annoncé la collaboration Fortnite x Will Smith. Nous devrons attendre et voir ce qui se révélera au cours des prochaines semaines.

