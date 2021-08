La collaboration Netflix de Kate Middleton et Meghan Markle «étire l’imagination» – expert | Royale | Nouvelles

Stewart Pearce, auteur de Diana: The Voice of Change, a parlé à US Weekly de la relation actuelle de Kate Middleton et Meghan Markle. Cependant, interrogé par le correspondant de US Weekly, Joe Drake, sur d’éventuelles rumeurs selon lesquelles Meghan et Kate travailleraient sur un documentaire Netflix, M. Pearce a déclaré que les rôles du couple ne “correspondaient pas”.

Il a déclaré : « Je pense que cela pousse l’imagination.

“Ce qui se passe, c’est que nous voyons qu’ils ont tous les deux des rôles très clairement définis, ils ne correspondent pas.

« Maintenant, ce que je veux dire par là, je ne veux pas dire en tant que femmes au sein de la famille. Je ne veux pas dire en tant qu’épouses de ces deux princes extraordinaires.

“Je parle de la déclaration qu’elles font individuellement en tant que femmes, mais Kate a son propre rôle spécifique, ce qui est très différent de la façon dont Meghan a son propre rôle spécifique, c’est ce que j’ai dit avec.”

Kate Middleton est un membre actif de la famille royale, il est donc peu probable que la duchesse de Cambridge puisse entamer une quelconque forme de négociation avec Netflix, car les membres de la famille royale ne sont pas autorisés à obtenir des avals financiers.

Il y a eu des rumeurs de rupture entre Kate et Meghan dans le passé.

Dans les jours qui ont précédé le mariage de Meghan Markle en 2018, Kate aurait été laissée en larmes à la suite d’une dispute sur les robes de demoiselle d’honneur.

Cependant, Meghan Markle a laissé entendre lors de son entretien avec Oprah Winfrey que l’inverse s’était produit et que c’était la duchesse de Cambridge qui l’avait fait pleurer après avoir rencontré des difficultés avec la robe de la princesse Charlotte.

LIRE LA SUITE: L’aveu sincère d’Edward à propos de Kate: “Ça ne sera jamais facile!”

Kate a envoyé un cadeau à Lilibet et a déclaré aux journalistes lors du sommet du G7 qu’elle “avait hâte” de rencontrer sa nouvelle nièce.