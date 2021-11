La collaboration Pokémon GO d’Ed Sheeran comprend un concert en jeu et des apparitions spéciales de Pokémon

Image : Niantic

Mettre à jour: Niantic a maintenant levé le voile sur la collaboration Ed Sheeran de Pokémon GO, révélant qu’elle comprendra un concert dans le jeu et plus encore.

La performance sera disponible dans la section « Actualités » de Pokémon GO à partir du lundi 22 novembre à 11h PST. Ed interprétera plusieurs chansons de son nouvel album ‘=’ et plus encore :

« Parfait » « Mauvaises habitudes » « Overpass Graffiti » « Penser à voix haute » « Premières fois » « Frissons »

De plus, tous les Pokémon Starter de type Eau actuellement dans le jeu apparaîtront entre le 22 et le 30 novembre (apparemment, Ed choisit toujours lui-même les Starter Water). Tous les détails sur l’événement peuvent être trouvés ici.

🕶️ @edsheeran #PokemonGOxEdSheeran pic.twitter.com/i6pzIYgdv6— Pokémon GO (@PokemonGoApp) 18 novembre 2021

Article original (mardi 16 novembre 2021 à 16h45 GMT) : L’événement Brilliant Diamond et Shining Pearl d’aujourd’hui est une chose, mais il semble que Pokémon GO ait quelque chose d’encore plus grand dans sa manche.

Le chanteur-compositeur sensationnel Ed Sheeran a annoncé une collaboration à venir avec The Pokémon Company et le hit mobile de Niantic, partageant une nouvelle image sur les réseaux sociaux avec un hashtag #PokemonGOxEdSheeran.

Aucun autre détail sur le projet n’a été révélé jusqu’à présent, mais nous imaginons que les fans de Sheeran et du jeu sont assez intrigués de voir ce qui s’en vient.

Bientôt… x #PokemonGOxEdSheeran pic.twitter.com/8LDcIsVe78— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) 16 novembre 2021

Si vous voulez vous sentir encore plus hype, le compte Twitter officiel de Pokémon UK a donné à la taquinerie les vieux yeux googley…

👀 #PokemonGOxEdSheeran https://t.co/8RB9tgGDHK— Pokémon UK (@PokemonNewsUK) 16 novembre 2021

Nous garderons un œil sur les développements ultérieurs à ce sujet et nous assurerons de vous mettre à jour lorsque la collaboration sera correctement révélée.

D’ici là, dites-nous ce que vous pensez que ce sera dans les commentaires. Ed apparaîtra-t-il dans le jeu ? Y aura-t-il un Pikachu dans un masque facial Ed Sheeran ? Le temps nous le dira.