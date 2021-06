La collaboration Yeezy Gap de Kanye West prend un départ bleu gonflé – WWD

Yeezy et Gap de Kanye West ont lancé leur collaboration mardi, célébrant le 44e anniversaire du rappeur, designer et aspirant politicien en ouvrant des précommandes pour une doudoune bleue de 200 $ en nylon recyclé.

L’introduction soudaine a ajouté un peu plus de buzz à ce qui était déjà l’une des collaborations les plus surveillées de l’été.

Et la campagne marketing a maintenant commencé. Des projections flottantes de la veste ronde Yeezy Gap sont visibles à New York, Los Angeles et Chicago, notamment au New Museum et au 142 Spring Street à New York ; le Grammy Museum, Vine Street — Walk of Fame et Grand Central Market à Los Angeles, et plusieurs endroits à Chicago, dont le 2053 Division Street.

En juin dernier, la nouvelle que West travaillait avec Gap sur une gamme de produits de base à des « prix accessibles » a fait grimper le stock du détaillant de près de 19 % à 12,07 $ par jour. Le stock a continué d’augmenter alors que les perspectives du commerce de détail s’amélioraient au cours de la pandémie et Gap a encore augmenté de 2,9% à 32,25 $ mardi avec la collaboration en cours.

Les gains de Wall Street sont une bonne nouvelle tant pour le détaillant que pour West.

Lorsque leur partenariat a commencé, Gap a émis des bons de souscription Yeezy Supply pour acheter jusqu’à 8,5 millions d’actions de la société, soit une participation de 2,3%, les bons de souscription étant acquis lorsque la ligne atteint certains objectifs de vente. (Les ventes annuelles devraient atteindre 700 millions de dollars pour débloquer tous les mandats.)

Si Yeezy exerçait les bons de souscription, il achèterait la moitié des actions à 10,16 $ (où Gap se négociait l’été dernier) et l’autre moitié à 25 $. Aux prix actuels, Yeezy et West s’en tireraient dans les deux cas.

Alors que faire équipe avec Gap élargit les horizons de West, le partenariat pourrait être plus important pour le détaillant.

L’introduction de Yeezy n’est que l’un des grands changements en cours chez Gap, qui a réduit sa base de magasins et se considère plus comme une marque qu’un détaillant. (À savoir, il lance également des produits pour la maison avec Walmart, étendant à la fois son nom et son empreinte de distribution.)

Mais West apporte un certain type de design cool à la marque – quelque chose que Gap travaille dur pour regagner, étant passé du rouge dans les années 90 à l’un des nombreux noms de spécialités se battant pour des parts de marché avec des prix plus bas en août.

“Ce sera probablement un lancement assez convaincant, ce qui en ferait de loin la chose la plus convaincante que Gap ait faite depuis qu’il y avait du denim coloré il y a une décennie”, a déclaré Ike Boruchow, analyste des stocks de détail chez Wells Fargo.

Boruchow a noté que West et Yeezy ont contribué à stimuler Adidas, étendant un “halo de marque” sur l’entreprise au cours de leur collaboration, et que Gap semble chercher à transformer la ligne en une entreprise plus grande.

Et le lancement intervient à un moment où les investisseurs considèrent Old Navy et Athleta comme les moteurs de Gap Inc.

« Wall Street perçoit Gap [the division] avoir peu ou pas de valeur », a déclaré Boruchow. “Donc, si vous pensez à cette partie de l’entreprise ayant l’un des catalyseurs les plus excitants à venir que j’ai peut-être vu dans ma carrière couvrant [the company], je pense que c’est un gros problème.

La PDG de Gap Inc., Sonia Syngal, a esquissé l’évolution de la marque aux investisseurs lors de la conférence virtuelle Access Global Consumer de Deutsche Bank cette semaine.

“J’ai toujours dit que Gap est l’une des marques les plus emblématiques au monde et sans doute la marque de vêtements américaine la plus emblématique”, a déclaré Syngal. “Et pourtant, nous avons perdu notre obsession pour la créativité et le cool.”

Ces 16 derniers mois ont été consacrés à retrouver le mojo.

“Nous avons vu que l’Amérique du Nord est en croissance, c’est sain et c’est cool”, a déclaré le PDG. « Et ce que cela nous permet de faire maintenant, c’est d’exporter cette marque dans le monde entier. Nous vendons dans plus de 50 pays. L’écart est mondialement reconnu. Et c’est donc l’occasion pour Gap.

“La marque est l’atout”, a-t-elle déclaré. « Et nous allons également trouver des moyens nouveaux et pertinents par le biais de partenariats pour amplifier la portée de la marque. Et donc, quand vous pensez à l’accord Walmart, qui consiste à étendre l’autorité de Gap aux marques de style de vie via la collection pour la maison, ou la collaboration Yeezy Gap… Et nous voyons les clients réagir.

