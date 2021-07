La collecte de données Audacity 3.0 soulève des inquiétudes concernant le nouveau propriétaire

in

Audacity 3.0 soulève des problèmes de collecte de données au sein de la communauté open source.

Muse Group a acquis le logiciel d’édition audio gratuit en mai. La société contrôle également Ultimate Guitar, MuseScore et Tonebridge. Depuis l’achat d’Audacity gratuit et open source, des modifications ont été apportées aux documents de support et à la politique de confidentialité qui indiquent les pratiques de collecte de données – là où il n’en existait pas auparavant.

« Toutes vos données personnelles sont stockées sur nos serveurs dans l’Espace économique européen (EEE). Cependant, nous sommes parfois tenus de partager vos données personnelles avec notre bureau principal en Russie et notre conseil externe aux États-Unis », indique la politique après avoir été modifiée le 2 juin. La politique indique également que les données peuvent être partagées avec des tiers. conseillers ou « acheteurs potentiels ».

Les données collectées incluent le pays de l’utilisateur en fonction de l’adresse IP, des codes et messages d’erreur, des rapports d’incident et du processeur utilisé. Mais la collecte de données s’étend également à l’utilisation pour « l’application de la loi », que la politique de confidentialité ne divulgue pas.

Les changements excluent également les personnes de moins de 13 ans de l’utilisation d’Audacity 3.0 en raison de ces pratiques de collecte de données.

Audacity était auparavant ouvert à tous les âges sous licence GPL. Mais cette politique nouvellement mise en œuvre indique que les personnes de moins de 13 ans ne devraient pas utiliser l’application. Ceci est considéré comme une violation de la licence GPL d’origine, ce qui a conduit à des appels à la création d’Audacity.

L’équipe de développement responsable de la maintenance d’Audacity a essayé de résoudre le problème. Mais le tollé suscité par la collecte de données de télémétrie personnelle a été considérable sur Internet. En fait, le travail sur le fork d’Audacity a déjà commencé avec plusieurs projets commençant par Audacity 2.x.

Audacity Alternatives

Vous voulez arrêter d’utiliser Audacity en tant qu’éditeur audio sans vous soucier de la maintenance d’un nouveau fork ? Plusieurs programmes gratuits et open source proposent un montage audio de base pour Windows, Mac et Linux. Découvrez certaines de ces alternatives Audacity.

Ocenaudio

Ocenaudio est un éditeur audio multiplateforme qui offre plusieurs fonctionnalités. Il prend en charge les plug-ins Virtual Studio Technology (VST) prêts à l’emploi. Il offre également des aperçus en temps réel des effets, permettant à l’éditeur d’ajuster l’effet avant de l’appliquer.

Wavosaure

Wavosaur est disponible uniquement pour les utilisateurs de Windows, mais offre la même sensation que l’éditeur audio Audacity. Il prend également en charge les plugins VST et inclut le traitement par lots des fichiers audio.

Faucheur.fm

Reaper est une station de travail audio numérique complète disponible pour Windows, Mac et Linux. La DAW est disponible gratuitement en tant qu’essai gratuit de 60 jours entièrement fonctionnel. Après cela, vous pouvez acheter une licence pour 225 $ ou 60 $ si votre travail n’est pas commercial (le projet ne dépasse pas 20 000 $ de revenus annuels).