La collecte de fonds Home Safe recueille plus de 4 000 £ pour aider les femmes à rentrer chez elles en toute sécurité

Tout comme Uber augmente les prix à Londres

Le groupe de campagne Instagram Home Safe a collecté plus de 4 000 £ pour aider les femmes et les filles à rentrer chez elles en toute sécurité à Londres.

La campagne vise à atténuer le stress financier de ceux qui n’ont pas les moyens de rentrer chez eux en toute sécurité en remboursant leur voyage Uber.

Selon leur énoncé de mission, ils visent à aider les femmes, les filles et les personnes vulnérables qui ont besoin d’aide à rentrer chez elles en toute sécurité.

Sur l’Instagram de Home Safe, ils disent: «Peau et inquiet de rentrer à la maison? Contactez-nous!

« Nous voulons que les femmes, les filles et tous ceux qui ont besoin de nous rentrent chez eux en sécurité. Nous sommes là pour aider ceux qui n’ont pas les moyens d’avoir une maison Uber. Notre mission est d’atténuer le stress financier qui est souvent le principal facteur pour lequel les femmes et les filles choisissent de rentrer chez elles de manière moins sûre. »

Depuis que la campagne a été lancée la semaine dernière, ils ont reçu plus de 4 000 £ de dons qui seront tous utilisés pour rembourser les voyages des gens chez eux.

La campagne commencera officiellement à fonctionner le 1er décembre et tous ceux qui ont besoin d’utiliser le service devront soumettre un reçu de leur voyage Uber ou Bolt et Home Safe les remboursera autant qu’ils le peuvent.

La campagne de Home Safe intervient au moment où Uber augmente les frais à travers Londres, augmentant le prix minimum du trajet de 5 £ à 5,50 £.

Uber aurait augmenté ses prix dans le but d’attirer plus de conducteurs vers l’application et de réduire les temps d’attente des clients.

Pour faire un don à la campagne de Home Safe, visitez leur page GoFundMe ici.

Crédit image en vedette avant les modifications via Geronimo Giqueaux sur Unsplash

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• La mère de Libby Squire a déclaré que sa plus jeune fille avait été dopé lors d’une soirée

• Huit élèves sur 10 disent qu’ils ne se sentent pas en sécurité en rentrant chez eux

•Beaucoup de promesses ont été faites après la mort de Sarah Everard, mais qu’est-ce qui a réellement changé ?

Lien source