La collecte de fonds par la société de cryptographie représente 8,2 milliards de dollars au troisième trimestre

Alors que les crypto-monnaies continuent de gagner du terrain, les sociétés de cryptographie ont levé des capitaux d’une valeur de 8,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2021.

Mason Nystrom, analyste de recherche chez MessariCrypto, a expliqué :

« La levée de fonds totale de la société de cryptographie au troisième trimestre a dépassé les 300 tours de financement représentant 8,2 milliards de dollars. »

La finance centralisée (CeFi), dont les cas d’utilisation incluent le gain d’intérêts sur l’épargne, l’emprunt d’argent et les dépenses avec une carte de débit cryptographique, s’est taillé la part du lion avec 4,1 milliards de dollars, suivie par les infrastructures et les jetons non fongibles (NFT) à 2 dollars. milliards et 1,4 milliard de dollars, respectivement.

Le Web 3 et la finance décentralisée (DeFi) se classent respectivement quatrième et cinquième avec 410 millions de dollars et 342 millions de dollars.

Cette étude montre que l’adoption de la cryptographie continue de gagner du terrain alors que de plus en plus d’entreprises cherchent à entrer dans cet espace.

De plus, les utilisateurs de crypto-monnaie sont en augmentation car Coinbase est devenu l’application iPhone la plus recherchée, surpassant les applications de médias sociaux comme TikTok et Instagram. Coinbase est un échange cryptographique de premier plan aux États-Unis.

Où va Bitcoin ?

Après être passé de plus bas de 28 000 $ à des sommets de 66 900 $ en trois mois, Bitcoin (BTC) a montré comment un changement de paradigme peut être observé sur ce marché.

Bitcoin corrige depuis qu’il a atteint un nouveau record absolu (ATH) de 66 900 $ le 20 octobre. La principale crypto-monnaie a baissé de 9,13% au cours des sept derniers jours pour atteindre 60 493 $, selon CoinMarketCap.

Cette tendance aurait été déclenchée par des commerçants BTC à long terme réalisant des bénéfices.

Certains analystes pensent qu’il pourrait tomber aux niveaux de 57K$ et 58K$. L’analyste de marché Michael van de Poppe a noté :

« Bitcoin n’a pas réussi à dépasser les 63,6 000 $ et teste l’autre côté de la fourchette. Cela pourrait tomber une autre fois si 61,6 000 $ ne peuvent pas être cassés, et je regarde ensuite 58 000 $. »

D’autre part, le crypto-trader Joseph Young a déclaré :

«Le bitcoin est à 59 000 $ ~ 60 000 $, mais cela ne ressemble pas du tout à un succès. – L’effet de levier global est un peu élevé mais pas très élevé – Un support décent – De bonnes nouvelles fondamentales en provenance d’Asie – Des catalyseurs institutionnels continuent d’émerger. Les yeux sur 57K$ mais pas encore inquiet. »

Alors que l’adoption de la crypto-monnaie continue de rebondir, il reste à voir comment la principale crypto-monnaie se développera à court terme.

Source de l’image : Shutterstock