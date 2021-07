La collecte de fonds pour une Allemande en pleurs atteint 27 000 £, mais elle n’a toujours pas été retrouvée

Joel Hughes a lancé la collecte de fonds pour montrer que «tout le monde au Royaume-Uni n’est pas horrible» (Photo: BBC)

Un fan de football gallois a maintenant collecté 27 000 £ pour une jeune Allemande qui a été sans cesse moquée en ligne après la défaite de son pays contre l’Angleterre à l’Euro.

Joel Hughes, 51 ans, a lancé une collecte de fonds pour « lui montrer que tout le monde au Royaume-Uni n’est pas horrible », après qu’elle ait été montrée en train de pleurer à la télévision et qu’elle ait fait l’objet d’un certain nombre de tweets méchants.

Il a récupéré bien plus que son objectif initial de 500 £, mais il n’a toujours pas pu mettre la main sur la famille de la jeune fille.

Mais Joel, de Newport, dit qu’il a de “fortes pistes” et qu’il est en contact avec un certain nombre de journalistes allemands sur la question.

S’il ne peut pas trouver la famille ou s’ils ne veulent pas être impliqués, il dit qu’il fera un don à une “cause étroitement alignée sur l’esprit de la campagne”.

Joel a été inspiré pour lancer la page JustGiving après avoir vu un certain nombre de commentaires abusifs et xénophobes après la défaite 2-0 de l’Allemagne mardi à Wembley.

Une photo de la fille en pleurs consolée par son père a rapidement fait son chemin sur les réseaux sociaux, les utilisateurs l’appelant une “scorie nazie”.



Les supporters célèbrent la victoire 2-0 de l’Angleterre contre l’Allemagne à Wembley (Photo : ./.)

Une personne a écrit ” Cry you little Nazi “, tandis qu’une autre a déclaré: ” Je suis désolée mais j’ai ri de la fille allemande qui pleurait… Je n’ai pas pu m’en empêcher, je n’ai aucune compassion et je suis une fan immature de l’Angleterre âgée de 60 ans.

“J’ai maintenant eu l’occasion de réfléchir à ce comportement et, malheureusement, je ris toujours maintenant.”

Un autre commentateur a déclaré que tout le monde dans le pub avait applaudi lorsque le visage de la fille est apparu à l’écran et qu’une personne a crié “f ** k off you little c ** t”.

Hughes lui-même a également été victime d’abus en ligne, de nombreuses personnes s’en prenant à lui en essayant de collecter des fonds pour un enfant victime de cyberintimidation.

Il a partagé un message qu’il a reçu, qui disait: ‘Vous f ** king cinglé, j’espère que toute votre famille aura [sic] Covid et meurt de la mort la plus douloureuse.

Expliquant pourquoi il a créé la page, il a tweeté: ” Cela ne devrait pas être dit, mais voilà… La campagne ne concerne PAS seulement une petite fille qui pleure parce que son équipe a perdu un match de football.

« Il s’agit de : dénoncer les abus ignobles sur les réseaux sociaux en ligne ; essayer d’ajouter une voix de positivité à ces temps de plus en plus intolérants ; des temps d’intolérance et de division qui sont activement encouragés par notre gouvernement chaotique ; montrer au monde et à nos amis et voisins européens que la minorité négative très visible et très bruyante au Royaume-Uni ne nous représente *pas* tous. Et qu’il reste de la bonne volonté (sic)’.

Joel a déclaré à BBC Wales qu’il en avait “assez” de la xénophobie au Royaume-Uni et qu’il pensait qu’il était “transformé en un pays aussi intolérant”.

Il a ajouté: “Nous avons une minorité vocale d’idiots qui inondent le bien au Royaume-Uni et ils ruinent notre perception sur la scène mondiale et ils ruinent nos relations avec nos amis et partenaires en Europe.”

