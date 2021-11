La collecte de péage FASTag atteint Rs 3 356 crore en octobre

Les FASTags ont été rendus obligatoires par le gouvernement à partir du 15 février minuit

La perception du péage via FASTag a enregistré un record absolu de 214,23 millions de transactions, soit environ 21,42 crores en octobre d’une valeur de Rs 3 356 crore, selon les données du gouvernement. La collecte sans précédent indique que les activités économiques et liées aux transports dans le pays s’améliorent considérablement, en particulier pendant la période des fêtes.

Le gouvernement a en outre notifié que la perception des péages via FASTag avait enregistré 193,6 millions de transactions s’élevant à 3 000 crores de roupies en septembre, alors qu’elle n’enregistrait que 201,2 millions de transactions d’une valeur de 3 076,56 crores en août. Samedi, la perception du péage via FASTag a enregistré un record de Rs 122,81 crore.

Les FASTags ont été rendus obligatoires par le gouvernement à partir du 15 février minuit. Toutes les places de la route nationale et de l’autoroute ne perçoivent des frais qu’avec l’aide de FASTag.

La mise en œuvre de FASTag a entraîné des changements importants et a également réduit le temps d’attente aux centres de péage des autoroutes nationales, ce qui a permis d’améliorer l’expérience des navetteurs.

