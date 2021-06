La collection 3Brand de Russell Wilson à atterrir chez Rookie USA Flagship – WWD

Le quart-arrière vedette des Seahawks de Seattle, Russell Wilson, sera à New York pour présenter en avant-première sa prochaine ligne de vêtements pour enfants 3Brand lors du lancement, le 24 juin, du produit phare Rookie USA à Union Square.

La ligne 3Brand est conçue, achetée, fabriquée et distribuée par Haddad Brands avec de nombreuses contributions de mode et d’image de Wilson, qui aime camoufler les imprimés et les phrases de motivation appliquées à certains des vêtements. Haddad possède également Rookie USA, qui compte 1 300 magasins dans le monde avec une forte concentration en Chine.

Wilson devrait être rejoint par sa femme Ciara lors de l’événement. “Ils forment un vrai couple de pouvoir”, a déclaré une source proche de la collaboration entre 3Brand et Haddad Brands, notant que le couple est impliqué de manière entrepreneuriale et philanthropique dans une myriade d’organisations caritatives, de causes sociales et d’entreprises, telles que le direct-to- consommateur La société House of LR&C. Ciara est une chanteuse et compositrice lauréate d’un Grammy Award.

Le chiffre trois a beaucoup de sens pour Wilson. Il le porte sur son uniforme de football. Il était un choix de troisième tour de la NFL et 3Brand reverse 3% de ses ventes à la Why Not You Foundation, fondée en 2014 par Wilson et Ciara. La fondation est une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre la pauvreté, au soutien de la santé des enfants, aux initiatives de sécurité alimentaire et à l’accès des étudiants à l’égalité des chances en matière d’éducation. La Maison LR&C reverse également 3% des ventes à la fondation.

“Russell est très, très talentueux sur et en dehors du terrain”, a déclaré la source. « Tout son travail consiste à donner aux jeunes les moyens de réaliser leurs rêves. »

Le nouveau produit phare de Rookie USA, situé au 19 Union Square West, compte trois étages et 15 000 pieds carrés d’espace de vente de chaussures et de vêtements réservés aux enfants de marques telles que Nike, Jordan, Hurley, Levi’s et Converse. Pour rendre le magasin plus amusant que le simple shopping, et plus une destination, il y aura un glacier et un café, ainsi que de nombreux jeux et technologies, y compris la réalité virtuelle. Autrefois, il y avait un magasin Rookie USA dans l’Upper West Side de Manhattan.

Pour l’événement d’ouverture phare, il y aura un défilé de mode avec des enfants de célébrités modélisant la collection 3Brand et d’autres marques.

L’image de la marque reflète « un mélange de sport, de mode, de musique et de style de vie ». La collection de 40 pièces a été créée pour les garçons et les filles, âgés de 12 mois à 20 ans. Elle est également axée sur la neutralité des genres. La gamme complète de la marque sera disponible en août.

Parmi les enfants de célébrités attendus sur le podium figurent les trois enfants de Wilson; les enfants de l’ancien receveur des Seahawks de Seattle Charly Martin; le fils du basketteur professionnel Carmelo Anthony ; les enfants d’Emily B et du rappeur Fabolous ; les filles de l’ancien demi offensif des Giants de New York Tiki Barber ; la fille de la star du football Victor Cruz et le fils de l’actrice Dascha Polanco.

Haddad est une entreprise familiale privée axée sur l’industrie des vêtements et accessoires pour enfants et des marques telles que Nike, Nike SB, Jordan, Converse, Hurley et Levi’s. L’entreprise conçoit, s’approvisionne, vend et distribue des vêtements pour enfants dans plus de 60 pays et possède des bureaux à New York, Shanghai, Bangkok, Londres et Montréal et 17 autres villes à travers le monde.