La collection Amy Winehouse de Julien rapporte 4 millions de dollars aux enchères

Une collection de plus de 800 articles portés par la chanteuse Amy Winehouse s’est vendue 4 millions de dollars aux enchères.

La collection d’articles comprend des robes, des chaussures et des bijoux portés par le chanteur lors de séances photo et sur scène. Julien’s Auctions dit que la collection a rapporté plus de 4 millions de dollars, le plus gros vendeur étant la robe de sa dernière performance sur scène.

Cette robe était issue de sa performance de la tournée du festival d’été de 2011 à Belgrade et s’est vendue 243 200 $. Julien dit que le prix est 16 fois supérieur à l’estimation initiale de la robe, évaluée à 15 000 $. La description de la vente aux enchères de la robe indique qu’il s’agit d’une « mini-robe licou moulante sur mesure conçue par la designer et styliste de Winehouse, Naomi Parry, [which] a un imprimé bambou et floral sur soie incorporé dans une robe Spanx.

Articles de vente aux enchères Amy Winehouse

Parmi les autres articles populaires, citons un sac à main en cuir rouge en forme de cœur que le chanteur a utilisé aux Brit Awards 2007. Il s’est vendu pour 204 800 $, soit 13 fois l’estimation initiale de 15 000 $. Voici une petite sélection de certains des autres articles présentés dans cette collection d’enchères d’Amy Winehouse.

La robe de scène D&G en lamé doré à fleurs s’est vendue 150 000 $. Une combinaison beige et noire Temperly London s’est vendue à 121 600 $. Une jupe qu’elle portait s’est vendue à 11 250 $.

La vente aux enchères Julien a eu lieu à Beverly Hills, avec des fans et des collectionneurs enchérissant en direct et en personne. La Fondation a été créée par les parents du chanteur, Mitch et Janis Winehouse, pour sensibiliser les jeunes adultes aux problèmes de toxicomanie.

Plusieurs articles vendus ce week-end se dirigeront vers l’exposition ‘Amy: Beyond the Stage’ au Design Museum de Londres. Cette exposition débutera le 26 novembre, et par la suite, les articles gagnants seront livrés à leurs enchérisseurs.

Enchères et curiosités d’autres musiciens célèbres

Le monde des collectionneurs est toujours intéressé par les articles de musiciens célèbres et de stars décédées. Un rare autoportrait de Kurt Cobain s’est vendu 300 000 $ lors d’une vente aux enchères de Sotheby’s. Même une assiette en carton sale sur laquelle Cobain a écrit une setlist écrite à la main lors d’un spectacle à Seattle s’est vendue 22 400 $. La première vente aux enchères hip-hop de Sotheby’s présentait la couronne en plastique de la célèbre photo Notorious BIG. Cette couronne emblématique s’est vendue 600 000 $ aux enchères.