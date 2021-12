La collection Burger King la plus folle que nous ayons jamais vue

Les fans de jeux vidéo, de catch professionnel et de restauration rapide se sont réunis ce mois-ci pour admirer le véritable dévouement et l’obsession d’un homme. L’utilisateur de Reddit u/nomercyvideo a publié la semaine dernière des photos montrant sa collection de plus de 2 700 exemplaires de Sneak King, un jeu vidéo de 2006 de Burger King sorti sur Xbox 360. Il s’est alors avéré que u/nomercyvideo n’est autre que le lutteur et cascadeur professionnel Leroy Patterson.

La photo de Patterson montrait des copies de Sneak King empilées aussi haut que sa commode et au moins deux fois plus profondément. Chaque copie était dans le boîtier vert signature de la Xbox 360, à l’exception d’une petite poignée qui se trouvait dans les enveloppes de disques en papier utilisées par les magasins de jeux vidéo d’occasion lorsque le boîtier d’origine est manquant. Dans la deuxième photo, Patterson a réorganisé les boîtiers de manière à pouvoir s’accroupir et poser parmi eux. Il a obtenu plus de 130 000 votes positifs sur son message, près de 7 900 commentaires et une poignée de trophées décernés par d’autres membres du subreddit r/gaming.

Sneak King a été créé pour promouvoir Burger King. Il pourrait être acheté pour 3,99 $ au restaurant lui-même – à condition que vous ayez également acheté un repas de valeur pendant que vous y étiez. Il mettait en vedette la mascotte du restaurant, le Burger King lui-même, dans une série de missions furtives pour livrer des repas à des clients affamés sans être repéré.

Sneak King pourrait également fonctionner sur la console Xbox d’origine pour maximiser l’audience qu’elle atteindrait. Il comportait quatre niveaux avec 20 défis chacun et quelques autres fonctionnalités afin que les joueurs puissent obtenir un temps surprenant avec ce petit disque bon marché. En fait, le jeu est considéré comme un plus grand succès commercial que les développeurs ne l’avaient espéré, avec environ 2,7 millions d’exemplaires en circulation.

Cela signifie que la collection de Patterson, bien que prodigieuse, représente environ 0,1 pour cent des copies disponibles, il a donc un long chemin à parcourir s’il est un véritable achèvement. Cependant, en toute honnêteté, Patterson n’est probablement pas confronté à une telle concurrence pour le jeu ces jours-ci. Sneak King a reçu des critiques généralement médiocres, avec un score de 5,8 sur 10 sur GameSpot, un 6,7 sur 10 sur IGN et un 5 sur 10 sur GameZone.

Pour Patterson, cela importe peu. En réponse aux questions laissées dans les commentaires sur Reddit, il a écrit : « S’ils valent quelque chose un jour, nous sommes riches ! S’ils ne valent rien, c’est une histoire et un voyage amusants ! Il a eu une sortie inhabituelle à travers une chaîne de restauration rapide. , c’est un jeu marrant, et ça me fait rire ! »