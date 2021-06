La collection capsule Supreme x Emilio Pucci sortira le 10 juin – WWD

Il semble que les collectionneurs de Supreme devront attendre jeudi pour mettre la main sur l’une des collaborations les plus rumeurs de l’année, celle avec la marque Emilio Pucci.

Dimanche, Supreme et la maison de couture florentine ont publié une image sur leurs comptes Instagram officiels montrant le skateur et producteur de musique Sage Elsesser portant une tenue de la collaboration : un short en jersey avec une ceinture élastique assorti à une chemise boxy coordonnée, le tout éclaboussé d’une signature Imprimé intégral Emilio Pucci en rose, blanc, noir et bleu électrique.

Supreme a accompagné l’image prise par David Sims d’une légende du 10/06/21, qui, fidèle à la tradition de la marque américaine, est censée coïncider avec la date de sortie de la collection. D’autres tenues devraient être dévoilées sur Instagram dans les prochains jours.

Supreme n’est pas nouveau dans de telles collaborations. L’année dernière, elle s’est associée à Yohji Yamamoto et en 2017 à Louis Vuitton par exemple.

Emilio Pucci, contrôlé par LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, a fait une variété de déclarations de mode sous une multitude de créateurs, de Peter Dundas à Massimo Giorgetti, mais revient à ses racines en tant que marque axée sur les stations balnéaires. Plus récemment, la célèbre marque avait récemment expérimenté avec des designers invités, dont Christelle Kocher de France et Tomo Koizumi du Japon, et pourrait continuer avec des collaborations occasionnelles.

Dimanche, la marque Emilio Pucci n’était pas joignable pour plus de détails sur la distribution de la capsule.

Le nouveau magasin Supreme de Milan, le premier ouvert par la marque de streetwear en Italie, inauguré le mois dernier, pourrait également proposer la collection Emilio Pucci X Supreme.

D’une superficie de plus de 1 080 pieds carrés, le magasin, situé sur le Corso Garibaldi, dans le quartier de Brera, occupe un espace commercial d’angle doté de six immenses baies vitrées, dont certaines offrent une vue sur la basilique de San Simpliciano. , qui remonte au IVe siècle.

Le magasin, qui propose des assortiments de prêt-à-porter et d’accessoires de la marque présentés sur des étagères en bois et des étagères en métal, présente un sol en bois et des murs blancs décorés de peintures murales colorées de l’artiste pop art américain Nate Lowman. De plus, à l’entrée, deux sculptures joyeuses et ironiques de l’artiste et skateur professionnel Mark Gonzales accueillent les clients, tandis qu’un collage photo numérique créé par Weirdo Dave occupe tout un mur. Le même mur accueille également une sélection de skateboards.

En Europe, Supreme exploite également des boutiques à Paris, dans le quartier du Marais et à Londres dans le quartier de SoHo. Aux États-Unis, le réseau de distribution Supreme comprend des unités à Manhattan, Brooklyn, San Francisco et Los Angeles, tandis qu’en Asie, la marque compte six magasins au Japon.

À la fin de l’année dernière, VF Corp, la société mère de The North Face, Vans et Timberland basée à Denver, a acquis Supreme pour 2,1 milliards de dollars.

