La collection Coach de Jennifer Lopez est en vente jusqu’à 60% de réduction

Jennifer Lopez offre aux amoureux de la mode tout ce qu’ils peuvent désirer avec sa collection Jennifer Lopez x Coach.

La pop star comprend que les gens ne sont pas seulement sportifs ou classiques, mais peuvent être une combinaison des deux. Et c’est pourquoi sa deuxième collaboration avec Coach Creative Director Stuart vévers a juste du sens.

Comme J.Lo l’explique dans la vidéo exclusive ci-dessus, elle et la maison de couture new-yorkaise « croient vraiment au pouvoir d’être réel » et authentique, deux caractéristiques qui transparaissent dans leurs créations, spécialement conçues pour Coach Outlet.

« Cette collection est tellement Coach et tellement moi », s’exclame Jennifer. « C’est portable et un peu glamour – mais aussi sportif. C’est ce mélange qui m’excite vraiment. C’est notre version brute, non filtrée et non modifiée. »

L’actrice de Maid in Manhattan ajoute qu’elle aime toutes les pièces, mais qu’elle a un faible pour le survêtement C signature. Comme elle le dit, c’est l’une de ces tenues qu’elle « portera pour toujours ».