La collection d’art d’Air India restera probablement avec le gouvernement, sachez pourquoi !

.«La collection Maharaja» compterait 4 000 œuvres, dont des peintures sculptées par des artistes légendaires de tous les temps tels que MF Husain, VS Gaitonde, Anjolie Ela Menon et Jatin Das

Vente Air India : Même si la compagnie aérienne nationale Air India est remise à son nouveau propriétaire légitime, les Tatas, la collection d’art, construite par son fondateur JRD Tata, est très susceptible de rester avec le gouvernement. L’accord ne concerne que la compagnie aérienne et ses actifs non essentiels, tels que des terrains, des bâtiments et d’autres biens de ce type, ont révélé les responsables. Le processus formel de remise et de présentation de la collection dans la capitale devrait commencer prochainement, ont indiqué des sources au ministère de la Culture.

L’accent s’est déplacé vers la collection d’art en juillet 2018, lorsque le projet de vente du bâtiment Nariman Point d’Air India a commencé à prendre forme. , VS Gaitonde, Anjolie Ela Menon et Jatin Das. Les sources révèlent que la remise de la collection se ferait à la National Gallery of Modern Art de Delhi, cela aussi à titre de charité. Comme charité parce qu’il ne s’agissait « que d’un transfert d’un bras du gouvernement à un autre ».

Les travaux sont restés fermés pendant plusieurs décennies alors que la fortune de la compagnie aérienne commençait à décliner. Il a ensuite été emballé et conservé dans l’entrepôt du bâtiment de Nariman Point pour le garder en sécurité. On dit que certaines œuvres de la collection ont été volées, perdues ou endommagées avec le temps. La direction a dû supporter la chaleur pour ne pas être en mesure de garder la collection inestimable.

En 2017, l’artiste populaire Jatin Das a découvert que sa peinture à l’huile de 1991, acquise par Air India, était en vente sur le marché libre pour Rs 25 lakh. Il a été découvert plus tard que celui qui avait volé le tableau n’était autre qu’un ancien cadre d’Air India. Il a été reconnu coupable de vol et une plainte a également été déposée contre lui pour avoir vendu des biens du gouvernement sur le marché libre. La compagnie aérienne a également examiné combien d’anciens ou d’anciens fonctionnaires d’Air India pourraient avoir des possessions pour une collection de peintures aussi précieuse.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.