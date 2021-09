La collection de créateurs d’automne de Target est maintenant disponible en magasin !

in

Ceins tes reins, E! acheteurs ! La collection de créateurs d’automne de Target est * enfin * disponible en magasin ! Pas le temps de lire ? Cliquez ici pour obtenir des looks de créateurs à moindre coût !

Que vous ayez acheté toutes les collaborations de créateurs Target à ce jour ou que vous soyez un débutant, voici ce que vous devez savoir sur cette baisse sans précédent. Tout d’abord, il ne s’agit pas d’une seule collection de créateurs, mais de quatre ! Concepteurs Rachel Comey, Victor Glemaud, Sandy Liang et Nili lotan apportent leurs conceptions innovantes au détaillant, afin que vous puissiez vous sentir mieux pendant les mois d’automne.

La collection comprend plus de 180 vêtements et accessoires entre les quatre créateurs. Mieux encore, les tailles vont de XXS à 4X et la plupart des articles sont inférieurs à 50 $. Si cela ne vous fait pas vous évanouir de pure excitation, nous ne savons pas ce qui le fera !