in

Image : Disney/Vierge

Un nouveau classement ESRB a révélé que Disney Classic Games: Aladdin And The Lion King est reconditionné avec un troisième jeu, Le livre de la jungle, et il arrive sur Switch.

Sorti en 1994, Le Livre de la Jungle est, bien sûr, basé sur le film d’animation du même nom de 1967, et a trouvé sa place sur une large gamme de systèmes, y compris Sega Genesis / Mega Drive, SNES, Game Boy, Game Gear et NES. Il a été développé par la défunte Eurocom et publié par Virgin Interactive Entertainment. Si cette nouvelle édition ressemble à la collection originale, nous aurons droit à plusieurs versions émulées sur quelques formats.

Rebaptisé Collection de jeux classiques Disney, le pack arrive également sur les plateformes Sony et Microsoft, ainsi que Windows/PC.

Lorsque nous avons examiné l’itération précédente de cette collection, nous avons dit :

Mis à part l’excellente qualité de présentation, les années n’ont pas été du tout favorables à ces versions, et étant donné la richesse du contenu rétro similaire disponible sur le Switch eShop maintenant, il est difficile de recommander à un nouveau venu de les prendre. Si vous avez joué à ces jeux quand vous étiez enfant et que vous voulez une belle promenade dans le passé, c’est de loin la meilleure façon de les expérimenter – et ce n’est pas quelque chose à rejeter d’emblée. Gardant cela à l’esprit, nous donnerions à cette version une légère recommandation à ceux qui sont prêts à débourser de l’argent pour de la nostalgie pure. Si vous ne tombez pas dans ce camp, vous devriez probablement éviter.

Nous imaginons que le même verdict s’appliquera à cette version mise à jour, à moins que vous n’ayez une envie déraisonnable de jouer au Livre de la jungle, bien sûr.