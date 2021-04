SHANGHAI – Pour sa collection Blue Book 2021, Tiffany & Co. a dévoilé pour la première fois sa ligne annuelle de haute joaillerie en Chine.

La marque a pris un grand espace ancien quai le long du Bund Nord pour exposer plus de 500 articles, couvrant des pièces de sa collection de haute joaillerie – cette année, elle a pour thème «Colors of Nature» – aux côtés des créations de Jean Schlumberger, qui a créé de nombreux les signatures pour lesquelles la maison est connue et le «Empire Diamond» de plus de 80 carats.

Présenté comme l’article le plus cher de la marque jamais mis en vente, ce dernier, un diamant de forme ovale, de couleur D et impeccable à l’intérieur, devrait atteindre la gamme à huit chiffres. Nommé d’après les racines new-yorkaises de Tiffany, il s’inspire d’un design inspiré du collier World’s Fair de 1939.

Au total, plus de 35 espèces de pierres précieuses seront présentées dans l’exposition de Shanghai, y compris les pierres précieuses héritées de Tiffany, la tanzanite, la morganite et la tsavorite. La collection est répartie dans cinq salles et regroupées par thèmes dans la nature: terre, terre, mer, ciel.

«La nature a longtemps inspiré nos collections de haute joaillerie et cette année n’a pas fait exception», a déclaré Victoria Reynolds, gemmologue en chef de Tiffany & Co. «Nous avons donné vie à des créations inédites de l’artiste légendaire Jean Schlumberger d’une manière qui complète parfaitement les chefs-d’œuvre de la haute joaillerie de Tiffany. Alors que la haute joaillerie de Tiffany et les créations de Schlumberger ont leur propre personnalité et leur esprit distinct, ils sont liés dans cette présentation par les idées de la nature et de la couleur.

Reynolds a notamment mis en évidence un collier qui célèbre sept variétés de pierres précieuses: les aigues-marines, les tanzanites; tourmalines roses, oranges et vertes; une rubellite et une morganite. «Il incarne l’esprit de la collection, qui, à la base, est un récit sur les couleurs de la nature», a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé comment la pandémie avait changé son processus de conception et si les clients avaient changé ce qu’ils recherchaient, Reynolds a déclaré: «Les gens seront toujours attirés par la beauté et le superbe savoir-faire. Plus que jamais, nos clients veulent quelque chose de durable. Une beauté qui n’est pas éphémère; [it’s] quelque chose qui durera des générations. Quelque chose fait avec intention, par des mains habiles. »

Le dernier grand événement organisé par la marque en Chine a eu lieu à l’automne 2019 lorsqu’elle a présenté l’exposition «Vision et virtuosité», une exposition d’un 10e des archives Tiffany, pour renforcer et faire connaître le marché chinois.

