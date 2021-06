Gooding & Compagnie, la maison d’enchères officielle de la Concours d’élégance de Pebble Beach, a annoncé son offre du batteur et parolier de rock de renommée mondiale Neil Peartcollection de voitures classiques lors de sa 17e édition Ventes aux enchères de galets. L’incroyable opportunité d’enchérir sur ces extraordinaires voitures classiques, surnommées les “Silver Surfers” par le légendaire musicien, aura lieu lors des deux jours de vente de l’entreprise les 13 et 14 août 2021.

Considéré comme l’un des plus grands batteurs de rock de tous les temps, le regretté Neil Peart a eu une carrière très distinguée en tant que percussionniste et parolier pour le groupe révolutionnaire SE RUER, originaire de Toronto, Canada. Depuis ses débuts, SE RUER obtenu un immense succès mondial et établi un héritage en tant que pionniers du son, un exploit sans aucun doute rendu possible grâce à poirele génie musical de. Tout au long de sa carrière légendaire s’étalant sur près de cinq décennies, poire inspiré un nombre incalculable de rock stars et de jeunes musiciens en herbe. Lui et ses camarades ont été intronisés dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2013, et a reçu de nombreuses autres distinctions, dont l’Ordre du Canada, la plus haute distinction civile du pays.

NeiJ’avais aussi un intellect formidable qui se reflétait dans ses paroles, ses livres et ses nombreux articles pour diverses publications. C’était un écrivain prolifique qui a constamment travaillé sur son métier pendant son temps d’arrêt du groupe. Ses paroles profondes basées sur la littérature, la science, la philosophie et ses propres expériences de vie l’ont surnommé “Le Professeur” par les fans. Il était vénéré autant pour ses paroles que pour sa batterie, car certains thèmes récurrents tels que l’aliénation, l’angoisse de grandir et la solitude d’être un étranger ont profondément résonné avec une génération de jeunes fans.

poireL’amour de l’automobile a été une passion de longue date, et sa soif de connaissances comprenait l’apprentissage de tout ce qu’il y a à savoir sur les automobiles, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les voitures classiques étaient ce qu’il rêvait de posséder depuis de nombreuses années, et lors de l’achat de sa première, l’Aston Martin DB5 de 1964, il s’est exclamé qu’il rêvait de posséder cette voiture depuis son enfance. Enfin en mesure d’acheter des voitures classiques de cette qualité, il acquit lentement et soigneusement chaque voiture jusqu’à ce que sa collection de rêve, les “Silver Surfers”, soit complète. Malheureusement, après avoir courageusement combattu le cancer du cerveau pendant trois ans et demi, poire est décédé le 7 janvier 2020.

Sur le nom de sa collection, poire a écrit: “Le titre” Silver Surfers “pour ma collection de voitures m’est venu à l’esprit en conduisant la DB5 le long de l’océan Pacifique. Parce que cela me semblait juste, je suppose – l’idée que je n’étais qu’un des surfeurs de vagues.

“J’avais déménagé de Toronto à Los Angeles en 2000 (cherchez la femme), et à la recherche d’une paix naturelle, je conduisais souvent de cette façon et montais dans les montagnes de Santa Monica. De Malibu au comté de Ventura, je serpentais le long des crêtes rocheuses et végétales, l’océan toujours d’un grand côté. Certains jours étaient embués par la couche marine, tandis que d’autres jours le soleil brillait dans un ciel clair. Les vagues étaient lentes et douces, ou produisaient un rythme puissant et roulant … C’est lors d’un de ces trajets quand, sorti de nulle part, je me suis rendu compte que la couleur de l’océan avait influencé la palette argentée de la collection. Quelle autre couleur est aussi belle sur une photo bleue ? Ni noir, ni blanc — argent. Et un risque chanceux pour l’art des encadreurs, aussi : les cadres en argent.

« Nous sommes plus qu’honorés et touchés de nous voir confier la vente de M. Peartcollection bien-aimée de voitures classiques de “, déclare Gooding & Compagnie président et fondateur David Gooding. “Neil Peart touché la vie de tant de personnes à travers sa carrière révolutionnaire dans la musique, y compris la mienne, et nous sommes convaincus que sa curation personnelle de voitures classiques résonnera auprès des collectionneurs passionnés, leur trouvant de nouvelles maisons avec la même appréciation pour eux que l’icône lui-même. “

Pour plus d’informations et de photos, visitez goodingco.com.

