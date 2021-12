La collection des fêtes de Cara Santana est audacieuse, amusante et confortable

Nous avons interviewé Cara Santana parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Les produits présentés sont de sa propre ligne. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

C’est l’heure des fêtes de fin d’année, ce qui signifie que nous pouvons nous habiller à nouveau. Si cela semble excitant, mais que vous avez peur de vous ruiner, vous devez faire du shopping chez Kohl’s. Cara Santana vient de déposer sa dernière collection avec Nine West juste à temps pour les fêtes de fin d’année. Si vous recherchez des couleurs vives, des tissus amusants et des styles confortables, cette collection est faite pour vous.

Cara a parlé de la récente chute dans une interview exclusive avec E! News, remarquant : » Kohl’s est un partenaire incroyable car ils apprécient les croyances fondamentales que j’ai en matière d’inclusion, de diversité et d’accessibilité. Je voulais créer quelque chose qui résonnerait avec toutes les femmes et elles l’ont fait aussi ! C’est ce que j’aime travailler là-bas et y faire ses courses quand j’étais petite, peu importe mon budget, il y avait toujours quelque chose que je pouvais porter et que je voulais porter.

Cara a dit à E! tout sur la collection, a partagé ses pièces préférées et a préparé ses projets de vacances.