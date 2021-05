La collection Diesel Library sera lancée en tant qu’initiative durable de la marque – WWD

MILAN – On pourrait certainement dire que Glenn Martens connaît le denim à fond. Il en va de même pour Diesel, dont la catégorie denim représente environ 40% des ventes de la marque.

Le designer belge et la marque italienne portent leur expertise au niveau supérieur en lançant un projet majeur appelé Diesel Library, une collection sans genre qui sera présentée au printemps 2022 dans le cadre des initiatives de développement durable du groupe «For Responsible Living». L’initiative s’attaquera d’abord à la catégorie du denim, mais Martens a déclaré qu’elle s’étendra à toutes les divisions de la marque. Un aperçu de la collection sera vu lors du premier défilé de Martens pour Diesel, un événement virtuel sans genre le 21 juin lors de la Fashion Week de Milan.

La bibliothèque offrira une large gamme d’articles en denim à feuillage persistant et plus durable, des pantalons et vestes aux hauts et aux jupes pour n’en nommer que quelques-uns, 50% de la collection globale de denim ayant une durée de conservation permanente.

Arrivé chez Diesel en tant que directeur de la création en octobre dernier, le créateur a admis s’être remis en question et se remettre en question en travaillant pour un grand groupe. «Le diesel est partout dans le monde et c’est une marque très démocratique, quel que soit le statut social ou la religion. Quand je suis arrivé, je me suis demandé ce que nous faisions, une entreprise aussi massive et si populaire dans le monde, produisant autant de denim », a raconté Martens lors d’un appel vidéo depuis Paris, où il est basé. Le designer s’est rendu compte qu’il y avait «une perception et une manière d’être créative très différentes» pour une marque comme Diesel. «Il ne s’agit pas simplement de luxe et de confection de jolis vêtements, il y en a beaucoup plus [issues] au-delà de la croissance artistique et nous devons aller plus loin. Je ressens une énorme responsabilité. »

S’ouvrant sur sa jeunesse, Martens a raconté franchement comment ses parents avaient divorcé alors qu’il n’avait que trois ans. «En tant que mère célibataire élevant deux garçons, ma mère travaillait comme infirmière à plein temps et comme femme de ménage à temps partiel. Elle était toujours occupée à travailler et elle n’avait pas le temps de penser au recyclage. C’est la réalité de tant de personnes dans le monde », a déclaré Martens. «Vous et moi sommes privilégiés, travaillant dans une situation où c’est un privilège de pouvoir réfléchir à ces [sustainability] questions.”

Les articles de la bibliothèque Diesel seront fabriqués à partir de matériaux à faible impact tels que des fibres organiques et recyclées; lavages et traitements effectués avec des techniques innovantes qui réduisent considérablement l’utilisation d’eau et de produits chimiques et de garnitures, telles que des patchs en cuir tannés sans chrome; boutons métalliques sans traitement galvanisé et étiquettes intérieures fabriquées avec des matériaux recyclés. Les garnitures cellulosiques, y compris les étiquettes volantes et les patchs, sont réalisées dans des matériaux certifiés FSC.

Toutes ces fonctionnalités seront tracées et communiquées via un code QR sur l’étiquette attachée à chaque article de la bibliothèque Diesel, de sorte que chaque vêtement sera équipé d’un passeport numérique qui garantit aux clients l’accès à une page Web dédiée où ils peuvent en savoir plus sur les attributs. de chaque élément spécifique. «Nous voulons nous assurer que le denim est le plus propre possible et, dans un deuxième temps, divulguer le message de manière ludique, en sensibilisant davantage», a déclaré Martens, imaginant un client «lisant l’étiquette dans le bus rentrant chez lui. La transparence fait partie de la durabilité et Diesel est une marque simple, à votre image, alors qu’il y a beaucoup de BS dans l’industrie », a-t-il déclaré.

Martens se rend compte que lui, Diesel et le fondateur Renzo Rosso ne peuvent pas changer le monde à eux seuls, mais il croit en l’importance de transmettre le message, chaque entreprise faisant de son mieux pour sensibiliser à la durabilité.

«Renzo est une personne très radicale dans tout ce qu’il fait, il ne va pas dans la douceur», a déclaré le créateur en riant. «La durabilité était déjà intégrée chez Diesel et, avec mon arrivée, nous venons de mettre du carburant dans la machine.»

Martens a souligné les efforts de durabilité sociale de Rosso, qui remontent aux années 80, avec «ses publicités folles parlant des minorités noires, des droits des homosexuels, d’une manière simple, mais joyeuse et amusante, mais en fait, il a été l’un des premiers à discuter directement et soulignant certains tabous qui étaient mondiaux. »

Diesel Library marque un changement dans la façon dont l’entreprise produira ses collections de denim à l’avenir. Tout sera créé sous cette bannière, en s’éloignant de la délimitation à cinq poches entre les femmes et les hommes.

La collection sera disponible dans une sélection de magasins Diesel dans le monde et sur diesel.com à partir de novembre et sera vendue entre 180 et 400 euros.

Martens supervise le style, les communications et la conception intérieure de Diesel et il a révélé qu’il travaillait sur un nouveau concept de magasin pour accueillir Diesel Library.

Martens est à l’origine de la marque Y / Project, et est connu pour ses jeans reconstitués et ses silhouettes avant-gardistes. Rosso a Martens sur son radar depuis plusieurs années et l’a fait appel en 2018 en tant que concepteur invité de sa série capsule expérimentale Diesel Red Tag, un an après que le créateur a obtenu le prestigieux prix de la mode ANDAM, dont OTB est un sponsor et mentor historique.

Diesel, qui n’a pas eu un talent de marque à la barre depuis que Nicola Formichetti a quitté en décembre 2017 après un mandat de quatre ans en tant que directeur artistique, a subi une réorganisation et un repositionnement de ses canaux de vente au détail et de gros, et continue d’être un noyau dur. entreprise pour OTB, qui représente plus de 50 pour cent des ventes. Impacté par les conséquences de la pandémie COVID-19, au cours des 12 mois clos le 31 décembre, le chiffre d’affaires consolidé d’OTB s’est élevé à 1,31 milliard d’euros, soit une baisse de 14,3% par rapport à 2019, l’année où la société était de retour dans le noir. Outre Diesel, OTB comprend la Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf, le nouvellement acquis Jil Sander et une participation minoritaire dans Amiri, ainsi que les bras de production Staff International et Brave Kid.

Interrogé sur les performances de la catégorie denim pendant la pandémie, Martens a déclaré que Diesel s’en était «plutôt bien sorti. Le denim est le plus démocratique, tout le monde peut le porter et il s’améliore et devient plus confortable au fur et à mesure que vous le portez. Tout le monde aime le denim, c’est un vêtement convivial et il offre du confort, ce qui est important puisque nous avons vécu sur un canapé depuis un an. Mais le denim est également très éclectique.

Martens a déclaré que l’une des pièces «de base» de Diesel est le JoggJeans, qui combine l’élasticité et le confort d’un pantalon de survêtement avec l’aspect du denim et ressemble à un maillot. «Il a été développé il y a longtemps, et il fait partie de la bibliothèque, et a été poussé pour être durable. Toute une gamme dans la bibliothèque a été incluse pour être plus connectée aux vêtements à la maison, tels que les survêtements, les sweats à capuche, les body pour femmes et les leggings en denim », a-t-il expliqué.

Library sera une collection de report, avec des couleurs de base allant du blanc et bleu à l’indigo, gris et noir.

“Rome ne s’est pas construite en un jour, ce n’est que le début, et étape par étape, saison après saison, nous attaquerons de nouvelles catégories.” La collection est déjà durable à 80%, mais Martens a déclaré qu’il y aurait une petite collection de denim saisonnière. «Bien sûr, le denim enduit n’est pas entièrement durable, mais son impact est moindre en raison des plus petits nombres, mais nous devons avoir une expression artistique et une excitation car Diesel n’est pas que des basiques.»

Au cours des 12 derniers mois, Diesel a lancé sa première collection upcycled – en commençant par une collection en édition limitée de 5 055 pièces créées combinant Diesel et 55DSL cadavres, pièces d’archives et prototypes; a introduit une collection Respectful Denim, créée à l’aide de techniques innovantes qui ont considérablement réduit l’utilisation d’eau et de produits chimiques pendant le processus de production; a lancé un label vert et rejoint la Better Cotton Initiative, entre autres projets, y compris par exemple l’élimination du plastique à usage unique des emballages b-to-c.

En collaboration avec Eco-Age, en janvier 2020, l’entreprise a lancé Diesel «For Responsible Living», un engagement à prendre des mesures pour garantir que tous les matériaux auront un impact à faible impact climatique d’ici 2025.