La collection Disney Princess de Stoney Clover Lane est un rêve devenu réalité

Miroir, miroir au mur, qui est la plus belle de toutes ? La nouvelle collection Disney Princess de Stoney Clover Lane, bien sûr !

Aujourd’hui, la marque d’accessoires personnalisables de luxe réalise les rêves de tous les amoureux de Disney. La collection très attendue comprend les pochettes classiques les plus populaires de la marque, des sacs banane, des cubes d’emballage, des cahiers, des chouchous et des étuis pour téléphone dans des imprimés et des coloris exclusifs pour sept personnages Disney Princess. Sans oublier que vous pouvez personnaliser vos nouveaux articles avec des lettres brodées et des patchs des princesses et d’autres personnages reconnaissables comme le flet et la fée marraine.

« Revisiter ces histoires emblématiques des princesses Disney a été un moment fort pour nous et nous avons hâte de dévoiler cette collection », a expliqué Libby Glazer, cofondatrice de Stoney Clover Lane. « C’est incroyable de voir les histoires de ces personnages prendre vie à travers nos produits, mettant en vedette non seulement les princesses elles-mêmes, mais aussi d’autres personnages bien-aimés et des images emblématiques telles que Flounder et la fée marraine ! »