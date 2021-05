La collection exceptionnelle Frick a une nouvelle maison captivante et temporaire ⋆ .

Avec l’assouplissement des restrictions de voyage et le vaccin s’infiltrant dans mes gènes, comme une hirondelle géante revenant à San Juan Capistrano, je suis récemment retourné à Manhattan.

Pendant de nombreuses décennies, New York a été le centre du monde de l’art international, que l’on soit attiré par des choses anciennes, très anciennes, modernes ou très modernes. Donc, après plus d’un an loin d’une ville qui a connu un grand tumulte pendant mon absence, renouer avec la Frick Collection et avoir une idée de la façon dont elle et la ville se débrouillent était une occasion bienvenue d’apprécier le présent et d’espérer. l’avenir.

Ce pèlerinage impliquait une visite au bâtiment Breuer, qui sert maintenant de résidence temporaire aux Frick dans son incarnation actuelle sous le nom de «Frick Madison». En mars 2020, lors de ma dernière visite dans la ville, le lieu était connu sous le nom de «Met Breuer».

Quelques années plus tôt, le Metropolitan Museum of Art avait loué l’espace pour des expositions temporaires à la suite de la fuite du Whitney Museum of American Art vers un nouvel emplacement à Chelsea. J’étais en ville pour l’ouverture de ce qui, selon les rumeurs, était le dernier spectacle que Gerhard Richter, le plus important artiste vivant d’Allemagne, aurait jamais monté aux États-Unis.

À l’époque, malgré les présages d’une catastrophe imminente qui résonnait comme des réverbérations de canon à travers la «Garde blanche» de Kiev de Boulgakov, je n’avais aucune idée que ce serait la dernière exposition que je verrais depuis des mois, ni même ma dernière visite à New York. depuis plus d’un an. J’ai fini par être l’une des rares personnes au monde à avoir pu voir une rétrospective plutôt remarquable, qui change d’opinion, sinon entièrement, qui change d’opinion (grand catalogue aussi).

Deux jours plus tard, tout s’est fermé partout. L’exposition n’a jamais rouvert, la critique n’a jamais été écrite et Met Breuer a pris une fin apparemment ignominieuse.

Alors même que New York et une grande partie du monde sombraient dans une forme d’hibernation cauchemardesque, des plans étaient déjà en cours pour faire un nouvel usage de l’espace. La collection Frick, comme les lecteurs se souviendront peut-être des expositions précédentes que j’ai examinées pour cette publication, est mon musée préféré à New York, rempli de joyaux de choix de peinture, de sculpture et d’arts décoratifs, tous soigneusement sélectionnés et exposés dans la magnifique ancienne maison. du baron voleur Henry Clay Frick (1849-1919) sur la Cinquième Avenue en face de Central Park.

Après de nombreuses années d’essais, le musée a finalement obtenu l’autorisation de rénover et d’agrandir ses locaux et a voulu obtenir une maison temporaire où au moins une partie de la collection pourrait continuer à être exposée au public au fur et à mesure de la construction. Puisqu’il pouvait certainement fournir l’espace, la sécurité et les systèmes de contrôle environnemental nécessaires à la gestion d’un musée moderne, le site du Met Breuer semblait une opportunité presque idéale.

Conceptuellement, j’ai eu du mal à comprendre comment cela pourrait fonctionner. Imaginer les bronzes baroques sinueux de Frick et les toiles rococo coquettes dans une atmosphère étrangement évocatrice d’une installation d’interrogatoire soviétique semblait trop étranger à l’expérience de ce que la visite de la collection Frick a toujours été: une oasis de calme au milieu d’une activité effrénée.

Le Breuer Building est l’une des structures publiques les plus laides de New York, ce qui dit quelque chose. Bien qu’il ait toujours eu ses défenseurs – comme toute manifestation de mauvais goût dans le béton exposé le fait inévitablement – ces personnes sont généralement les descendants esthétiques de ceux qui pensaient que démolir l’ancienne Penn Station était une bonne idée. (À son crédit, cependant, l’annexe Amtrak récemment ouverte à la gare actuelle de Penn, connue sous le nom de Moynihan Train Hall, est une vaste amélioration par rapport aux catacombes brutalistes de la huitième avenue, bien que dans un terminal d’aéroport suisse).

À ma grande surprise, en emménageant dans le bâtiment Breuer, le Frick parvient à fabriquer une sorte de sac à main en soie avec l’oreille d’une truie. C’est toujours une structure oppressante et sans charme à l’extérieur – un croisement entre une pièce géante de Tetris et un Jawa Sandcrawler, mais sans les aspects amusants de l’un ou de l’autre.

À l’intérieur, cependant, les plafonds à caissons et les murs de la galerie simples ont été peints en charbon de bois profond et en gris tourterelle pâle, réduisant l’impact visuel global du ciment corrodé et paraissant beaucoup mieux sur les sols en ardoise d’origine richement colorés. Ce changement de couleur digne a un effet optique curieux, en ce qu’il attire le regard sur les tons argentés des images et des objets exposés, ce que nous ne percevons pas toujours en raison des paillettes accrocheuses des montures ou des montures dorées.

Les anciens favoris de la collection sont curieusement plus faciles à voir lorsqu’ils sont dépouillés de leur environnement normalement luxueux. Le portrait de Diego Velázquez (1599-1660) du roi Felipe IV (1644) vêtu de rose et d’argent, par exemple, est suspendu dans un isolement majestueux sur un mur d’une longue galerie austère bordée de chefs-d’œuvre espagnols d’El Greco, Goya et Murillo.

Dans une alcôve, les images emblématiques de Hans Holbein le Jeune (vers 1497-1543) en duel de Saint Thomas More (1527) et Thomas Cromwell (1532-1533) se font toujours face en opposition perpétuelle, seulement maintenant sans une gigantesque cheminée de marbre qui sépare comme c’est le cas dans le manoir Frick.

Le portrait de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) de la comtesse d’Haussonville (1845), penchant la tête vers le spectateur avec un regard intense mais légèrement coquet, invite les visiteurs de passage à entrer dans une petite pièce cubique et à s’asseoir vers le bas pour un tête-à-tête.

Cette capacité de s’asseoir dans un environnement relativement spacieux sans se soucier de renverser quelque chose semble être un succès auprès du public des musées. Dans une galerie ornée d’œuvres de Rembrandt (1606-1669), j’ai remarqué une demi-douzaine de New-Yorkais âgés assis sur un banc devant «Autoportrait» du maître (1658) et «Le cavalier polonais» (vers 1665 ), discutant et comparant les deux. Le célèbre «St. Francis in the Desert »(v. 1476-78) occupe maintenant sa propre pièce peinte en noir, avec un long banc et beaucoup d’espace pour manœuvrer.

Il y a un ton remarquable et feutré lorsque vous entrez dans cet espace, avec des visiteurs assis en méditation et d’autres se tenant en arrière en réflexion, ce qui lui donne une sensation presque semblable à une chapelle qui est vaguement appropriée à la peinture. En même temps, c’est peut-être un peu trop «Blade Runner» d’une expérience, grâce à une fenêtre aux formes étranges qui fournit la seule lumière naturelle. Heureusement, tout comme au manoir, aucune photographie n’est autorisée dans telle ou telle galerie de Frick Madison, ce qui permet au moins un certain degré de sobriété.

Les éléments décoratifs de l’installation sont généralement regroupés en multiples de types similaires, plutôt que d’être étalés pour être exposés sur des meubles individuels. Ainsi, deux murs d’une même galerie sont recouverts d’exemples de rares porcelaines chinoises exposées sur des supports, l’une s’élevant au-dessus de l’autre.

Dans un autre quartier juste en face d’une banque d’ascenseurs, les bustes en marbre de la Renaissance italienne de trois jeunes femmes semblent attendre quiconque se pose à leur étage. Alors que seule une sélection d’objets de la collection est exposée à Frick Madison, ce qui est montré est un aperçu alléchant de certaines des belles choses que nous pourrons profiter lorsque le musée reviendra dans sa maison récemment rénovée et considérablement agrandie. .

Le Frick sera dans ses fouilles actuelles pendant au moins les deux prochaines années. L’un des points forts des plans ambitieux mais bien pensés consiste à convertir les chambres à l’étage du manoir, qui n’étaient auparavant jamais accessibles aux visiteurs, en un espace d’exposition supplémentaire pour les objets de la collection permanente.

Un centre éducatif et un grand auditorium pour des événements (tels que les excellentes conférences présentées sur la chaîne YouTube de Frick) seront également construits. L’accessibilité globale de l’ADA sera améliorée et les systèmes mécaniques et autres mis à jour pour la dernière fois dans les années 1930 seront remplacés. À la fin de son séjour sur Madison Avenue, la collection Frick aura ajouté des dizaines de milliers de pieds carrés nouveaux ou réutilisés à ses espaces d’exposition, d’éducation et de conservation sur la Cinquième Avenue.

Pour ceux d’entre nous qui choisissent de s’aventurer à Manhattan, une visite à Frick Madison secoue le familier de manière intéressante et créative. Dans le même temps, nous ne devons jamais oublier qu’il s’agit en effet d’œuvres d’art exceptionnellement rares et souvent frappantes, d’autant plus précieuses que nous n’avons pas pu les voir depuis si longtemps.

S’il ne fait aucun doute que toutes ces belles choses sont bien meilleures dans un bâtiment tout aussi beau, de préférence sur des arrière-plans tels que le damas de soie et les panneaux de noyer, la situation actuelle sera plus que suffisante pour le moment.

Frick Madison est maintenant ouvert, mais une billetterie à l’avance est requise; veuillez visiter The Frick Collection à http://frick.org pour plus de détails.