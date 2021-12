La collection Fonz « Happy Days » d’Henry Winkler est proposée en lot aux enchères

Il y a probablement une poignée de fans de « Happy Days » qui s’éloignent d’un Henri Winkler-enchères à thème pensant à une chose … aaaayyyyeeeeee, jackpot !!!!

Bonhams – une maison de vente aux enchères – avait tous les produits Fonz que quiconque ayant regardé l’émission pouvait souhaiter et les a mis en vente ce mercredi, le butin allant au plus offrant. Et mon garçon, est-ce que les gens se sont jetés.

Parmi les articles les plus prisés, la moto Triumph Trophy 500 de 1949 que Winkler (alias Fonzie) a réellement pilotée lors de l’émission, qui a coûté la somme modique de 231 562 $. C’est incroyablement plus que ce que l’on s’attendait à ce qu’il rapporte … seulement 80 000 $ à 120 000 $.

La vente a également offert l’occasion de faire correspondre le style de Fonz, en bas d’un T – le costume réel de HW du spectacle était également en vente aux enchères … pour 75 312 $. La tenue était accompagnée de la veste en cuir marron emblématique, de 2 t-shirts blancs, d’un jean … et d’une paire de bottes de motard en cuir noir, qui ont été portées tout au long des 5 premières années.

Il y avait aussi beaucoup plus de trucs Fonzie à gagner – y compris une paire de salopettes mécaniques que Winkler portait dans la série, une chemise de l’armée qu’il portait en tant que Fonz et des bottes de cow-boy qu’il avait enfilées autrefois. Tous ceux-ci sont allés pour environ 14 000 $, 2 000 $ et 1 000 $, respectivement.

Une partie du produit de la vente sera reversée à « This Is About Humanity », un organisme de bienfaisance dirigé par sa fille Zoé, qui sensibilise et collecte des fonds pour les familles séparées à la frontière américano-mexicaine.

L’ensemble de la collection est un spectacle à voir et a clairement attiré l’attention (et les portefeuilles) des adorateurs « heureux » … qui semblaient plus que disposés à acheter de doux souvenirs.

Pour les gens assez chanceux pour marquer, ces jours-ci aarrrrrree … assez incroyable.