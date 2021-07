La collection internationale des Apple Stores célèbre la collection internationale de l’Apple Watch

in

De Tokyo à Milan, certains des meilleurs Apple Store au monde célèbrent les bracelets de la collection internationale Apple Watch avec des graphismes pleins d’énergie et des présentoirs uniques pour aider les clients à découvrir leurs styles préférés.

Apple Watch International Collection arrive juste à temps pour les Jeux Olympiques de Tokyo et comprend 22 bracelets en édition limitée sur le thème de 22 pays à travers le monde. Bien que vous puissiez commander le groupe de votre pays pour le ramassage dans n’importe quel Apple Store jusqu’à épuisement des stocks, plusieurs emplacements dans les pays représentés par des groupes dans la collection ont lancé une nouvelle expérience immersive.

Les Apple Stores, dont Apple Shinjuku à Tokyo, Apple Piazza Liberty à Milan (photo ci-dessus par Andrea Galeazzi) et Apple Garosugil à Séoul, annoncent la collection internationale avec des bandes de couleurs vives dans chaque fenêtre et une signalétique reflétant le style du cadran de la montre Stripes dans watchOS .

Pomme Garosugil. Photo : 93seokj

À l’intérieur, les tables Apple Watch Display apparaissent avec les 22 bandes disposées sous le verre. Les codes de clip d’application de couleur assortie vous invitent à télécharger n’importe quel cadran Apple Watch Stripes correspondant. Le long de l’avenue également, l’Apple Watch Bay se transforme en un collage de rayures et de bandes.

Pomme Shinjuku. Photos : Mynavi

Pomme Shinjuku. Photos : Engadget JP

Si vous souhaitez mélanger et assortir les styles de la collection internationale mais que vous ne pouvez pas visiter un Apple Store phare, le meilleur endroit pour trouver votre look est l’application Apple Store. Apple Watch Studio a été mis à jour avec les derniers designs et vous pouvez enregistrer n’importe quel style.

Vous voyez un présentoir de la collection internationale dans votre Apple Store local ? J’aimerais partager vos photos.

Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :