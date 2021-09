Square Enix a annoncé que la collection Life is Strange Remastered sera lancée le 1er février 2022 pour Google Stadia, PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One. Il comprendra des versions remasterisées de Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm. La collection est également jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S via une rétrocompatibilité.

Les deux jeux auront des personnages et des visuels environnementaux remasterisés, ainsi qu’un nouveau moteur et des améliorations lumineuses. De plus, Life is Strange aura des animations faciales entièrement capturées en mouvement. Avant la tempête comprend le contenu original de l’édition de luxe, qui se compose de tenues et de l’épisode d’adieu.

La collection Life is Strange Remastered devait initialement être lancée le 30 septembre. Cependant, le jeu a ensuite été reporté au début de 2022 en raison de difficultés de développement, ainsi que pour alléger la pression puisque le studio mettait également la touche finale à Life is Strange: True Couleurs.

Dans notre critique de Life is Strange: Before the Storm, Justin Clark a déclaré: “Il est rare qu’une préquelle fonctionne vraiment, où une histoire peut captiver même si le public sait ce qui s’en vient et où le chemin mènera. Life Is Strange: Before The Storm est une de ces histoires exceptionnelles parce qu’elle vous attire selon ses propres termes.”

Une émission télévisée Life is Strange se déroule également, avec Shawn Mendes supervisant la musique. Andrew Gertler, le manager de Mendes, aidera également à superviser la musique. Ils sont tous les deux associés dans leur société de production, Permanent Content.

