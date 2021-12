La Collection reflète la vie culturelle, sociale, politique et économique de l’Europe centrale pendant six siècles.

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan

La collection Lobkowicz est considérée comme l’une des collections privées les plus anciennes, les plus importantes et les plus intactes de République tchèque. La Collection est hébergée dans le Palais Lobkowicz qui fait partie du complexe du Château de Prague, l’un des sites culturels les plus beaux et les plus importants d’Europe. Le palais Lobkowicz est le seul bâtiment privé du château de Prague et abrite les collections et le musée Lobkowicz, auxquels j’ai été invité. La Collection reflète la vie culturelle, sociale, politique et économique de l’Europe centrale pendant six siècles.

Dans les années 1530, sous le règne de Ferdinand Ier, nouveau roi de Bohême, Prague subit une transformation qui en fit l’un des centres politiques, intellectuels et culturels les plus dynamiques d’Europe. Cela a été poursuivi par le petit-fils de Ferdinand, Rudolf II, qui en 1583 a officiellement déplacé la cour impériale de Vienne à Prague, en partie en réponse à la menace turque croissante au sud. Cela a attiré des personnalités éminentes de toutes les couleurs, y compris des politiciens et des diplomates, des architectes, des scientifiques et des médecins. Elle a également fait de la ville un pôle d’attraction pour les peintres, les sculpteurs, les imprimeurs, les éditeurs et les artisans. Le résultat fut une étonnante collection impériale, logée dans le château de Prague, qui devint l’envie de tous les souverains européens.

Plusieurs familles puissantes de Bohême et de Moravie sont venues à Prague pour se disputer l’attention de l’empereur ; cependant, tous ne partageaient pas les opinions politiques de l’empereur. Comme dans le reste de l’Europe, à Prague, il y avait des frictions croissantes entre la noblesse en grande partie protestante et la cour catholique des Habsbourg, où les Lobkowicz, en tant que chambellan et chanceliers, jouaient un rôle influent. Cette impasse politique a conduit à la révolte des domaines protestants de Bohême en 1618, et les Lobkowiczs se sont retrouvés au centre du conflit. Deux des ministres de l’Empereur ont été jetés d’une fenêtre du château de Prague, qui se sont réfugiés dans le palais Lobkowicz adjacent. La princesse Polyxena Lobkowicz (1566-1642) est au centre d’un tableau où elle est vue protégeant les hommes ensanglantés et bandés derrière elle, refusant l’admission à une foule de protestants.

Le château de Lobkowicz est entré dans la famille par le mariage de Polyxena avec Zdenek Vojtech, 1er prince Lobkowitz (1568-1628) qui appartenait à la faction catholique ou « espagnole » opposée aux protestants locaux. En tant que chancelier du Royaume tchèque, Vojtech était le bras droit du souverain. Polyxena était liée à des familles puissantes dans toute l’Europe et était réputée pour ses compétences politiques et diplomatiques.

Après le déclenchement des hostilités en 1618, les protestants ont confisqué toutes les propriétés de Vojtech et Polyxena. Ce fut une victoire de courte durée, cependant; en 1620, les protestants subirent une défaite décisive lors de la bataille de la Montagne Blanche, à la périphérie de Prague. Ce n’était que le début de la guerre de 30 ans, mais pour la famille Labkowicz, cela leur a permis de consolider leur influence et leur base de pouvoir pour les trois siècles suivants. Outre les collections d’art, ce sont les propriétés foncières nouvellement disponibles et faciles à acquérir qui garantissent que la famille jouera un rôle dominant en Bohême pour les siècles à venir. Le château de Nelahozeves, acheté par Polyxena en 1623 et le château de Roudnice sont devenus l’une des résidences les plus impressionnantes de Bohême.

Vers 1811, le palais Lobkowicz servait d’hôpital pour les soldats blessés lors de la guerre contre Napoléon. Après la Première Guerre mondiale, le 10e prince Lobkowicz a manifesté son soutien à la première République naissante de Tchécoslovaquie en mettant plusieurs pièces du palais à la disposition du gouvernement dirigé par Tomas G Masaryk. En 1939, les forces d’occupation nazies ont confisqué le palais ainsi que toutes les autres propriétés de la famille Lobkowicz. Le palais a été restitué en 1945, pour être à nouveau saisi après la prise de contrôle communiste en 1948. Pendant les quarante années suivantes, le palais a été utilisé à diverses fins, notamment pour les bureaux de l’État et comme musée de l’histoire tchèque. Après la Révolution de velours de 1989 et la chute du gouvernement communiste, le président Vaclav Havel a promulgué une série de lois qui ont permis la restitution des propriétés confisquées et le palais Lobkowicz est rendu à la famille en 2002.

Des env. 1500 tableaux dans les Collections, ce sont les portraits qui révèlent le plus la participation de la famille à la vie politique et culturelle européenne. Polyxena a beaucoup contribué à l’ascension fulgurante de la famille, et sa contribution à la collection le reflète. Ferdinand 3 août Le prince Lobkowicz (1655-1715) fut le premier vrai connaisseur de peinture de la famille. La collection comprend des peintures de renommée mondiale de Bruegel, Canaletto, Bellotto, Cranach, Rubens, Véronèse et bien d’autres.

La collection possède également une vaste gamme d’instruments de musique, car de nombreuses familles aristocratiques ont agi en tant que mécènes de la musique, mais peu à l’échelle des Lobkowicz. Ferdinand August 3rd Prince Lobkowicz, en particulier, était accompli au luth et collectionnait systématiquement les partitions musicales, une tradition qui a duré trois siècles. Aujourd’hui, les archives musicales contiennent plus de 4000 manuscrits et partitions imprimées, dont des musiques pour luth, guitare et mandoline de compositeurs comme Jacques de St Luc, Charles Mouton et Jacques de Gallot. Il existe une collection inégalée d’instruments de musique et de manuscrits autographes de Mozart et Beethoven, y compris des copies des 4e et 5e Symphonies. Nous avons vu des trompettes de Micheal Lechamschneider, 1716, et une guitare à cinq cours de l’école de Sellas, XVIIe siècle.

Il a été révélé au cours de la visite que, de la fin de la Renaissance jusqu’aux réformes agraires du XXe siècle, les grands domaines de Bohême et de Moravie représentaient certains des meilleurs terrains de chasse d’Europe. Les millions d’arbres feuillus plantés par les propriétaires abritaient des cerfs, des sangliers et d’autres gibiers car sans un habitat diversifié, les animaux qu’ils chassaient n’auraient pas survécu, faisant d’eux des écologistes et des écologistes avant que ces mots n’entrent dans notre lexicographie. Les fusils de chasse fantastiquement sculptés sont un témoignage de l’art de l’époque.

La famille possède également l’une des plus belles bibliothèques privées d’Europe centrale qui témoigne du soin monumental et de la passion pour les livres collectés au fil des générations. Il existe près de 65 000 volumes en grec, latin, hébreu, italien, espagnol, allemand, français et tchèque, dont 679 manuscrits. Il existe un exemplaire extrêmement rare de la Bible de 48 lignes, imprimée en 1462 par Fust et Schoffer à Mayence. Plus encore, il existe une copie du récit de l’Apocalypse de Saint-Jean imprimé à Nuremberg en 1498 par Anton Koberger.

Les objets d’arts décoratifs comprennent des objets chinois, car à la fin du XVIIe siècle, la collection de porcelaine orientale peinte à la main était devenue la norme de rigueur pour de nombreux Européens. Les usines hollandaises de Delft, avec leurs faïences émaillées, furent les premières imitatrices de cet article de luxe. Les céramiques italiennes de la fin de la Renaissance et du début du baroque sont également exposées. Parmi les boiseries se trouvent les armoires à bijoux Eger du XVIIe siècle, qui comptent parmi les plus belles produites. Les meilleurs meubles de la collection reflètent l’amour de l’Europe centrale pour le baroque, un style qui y a duré bien plus longtemps que dans le reste de l’Europe.

Les Lobkowicz ont indiqué qu’ils avaient travaillé dur pour préserver les collections après des décennies de négligence et qu’ils devaient être déplacés vers de meilleures installations de stockage. En conséquence, le château de Nelahozeves, à environ 35 km de Prague, devrait être un centre musical et culturel international. Leurs collections uniques de beaux-arts, de manuscrits musicaux, d’arts décoratifs et de livres historiques seront conservées dans un bâtiment de stockage dédié et le nouveau centre d’études international sera ouvert aux universitaires, aux étudiants et au grand public. Ses intérieurs richement décorés de fresques, le château fait partie des plus beaux édifices de la Renaissance en République tchèque.

La maison natale baroque voisine du compositeur mondial Antonin Dvorak sera également animée avec une nouvelle exposition sur la vie et les œuvres du compositeur, et un espace de pratique pour les universitaires en musique. Le septième prince Lobkowicz est mondialement connu pour avoir permis à Ludwig van Beethoven de composer ses symphonies les plus célèbres. La famille veut évidemment s’appuyer sur l’histoire de la promotion du talent musical et du mécénat.

La bibliothèque et centre d’études Lobkowicz devrait être un centre international d’étude du patrimoine culturel européen, en partenariat avec des universités internationales. Ici, les étudiants et les universitaires liront non seulement sur la culture, mais seront également témoins de l’histoire et de la culture prennent vie, comme nous l’ont expliqué les hôtes aimables, Aleksandra et William Lobkowicz.

