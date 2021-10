La collection Master Chief est gratuite jusqu’au 18 octobre

Halo: The Master Chief Collection est disponible ce week-end au prix ultra bas de la gratuité jusqu’au 18 octobre sur PC et Xbox.

C’est vrai, pour zéro dollar et zéro cent, vous obtiendrez plusieurs jeux de tir à la première personne incroyables, notamment :

Halo : Combat Evolved Anniversary Halo 2 : Anniversary Halo 3 Halo 3 : ODST Halo : Reach Halo 4

Bien que les jeux soient gratuits pour le moment, vous devrez payer avant le 18 octobre pour les conserver. Heureusement, 343 Industries et Microsoft ont accordé une remise de 50% sur Halo: The Master Chief Collection, portant le total à 19,99 USD. Quelle meilleure façon de préparer le lancement de Halo Infinite en décembre que de rejouer toute la saga ? Eh bien, sauf Halo 5, bien sûr.

Il est temps de plonger dans MCC gratuitement. Jusqu’au 17 octobre à 23 h 59, heure du Pacifique, vous pouvez télécharger et jouer à Halo : The Master Chief Collection sur Steam ou Xbox – gratuitement ! Verrouillez, chargez et plongez avec toutes les dernières mises à jour.

