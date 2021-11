La collection NFT d’Amitabh Bachchan vendue pour Rs 7.8 crore

La superstar de Bollywood Amitabh Bachchan a vendu sa collection de NFT pour la somme énorme de 9 66 000 USD (7,18 crore Rs environ) lors d’une vente aux enchères organisée par BeyondLife.club. Le plus réussi a été la collection NFT ‘Madhushala’ – le poème de son père, enregistré dans la propre voix de la superstar, qui a franchi un total de 756K USD (5,5 crore Rs) d’enchères pour l’ensemble de la collection.

Un autre point fort de la vente aux enchères a été The Loot Box NFT, dans lequel chaque acheteur de la boîte a reçu une œuvre d’art assurée de la collection NFT. Pas moins de 6 millions d’enchérisseurs ont tenté de réclamer le NFT dans la première minute et les 5 000 NFT ont été vendus en 54 minutes. Dans l’ensemble, 65% des offres provenaient de l’Inde et 35% du reste du monde.

En réunissant le paradigme des célébrités et du commerce émotionnel avec les objets de collection numériques importants et précieux d’Amitabh Bachchan, BeyondLife.club alimenté par Guardian Link, a vendu certaines des pièces les plus remarquables de la collection qui dépassent la valeur d’une existence exceptionnelle.

Le NFT super premium avec la célèbre poésie Madhushala récitée par Big B lui-même a été vendu à 756 000 USD. Le plus offrant pour ce NFT bénéficiera d’une séance d’accueil avec BigB.

Cinq mille articles de la collection The Loot Box NFT comprenant des œuvres d’art, des BigB Punks et des affiches vintage rares ont été vendus pour 10 USD chacun en 54 minutes (total vendu à 50 000 USD).

L’Iconic Vintage Posters NFT comprenant sept affiches dédicacées a été vendue au prix final de 94 052 USD, et enfin la collection BigB Punks et NFT Arts a été vendue au prix de clôture de 66 900 USD.

En plus d’être l’une des ventes aux enchères NFT de célébrités les plus réussies, la collection NFT était basée sur la technologie NFT Anti-RIP unique en son genre de Guardian. La technologie empêche la copie du NFT, protégeant ainsi les droits exclusifs de son propriétaire, ce qui constitue actuellement un défi dans le paysage du NFT.

Commentant le succès de ses premiers drops NFT, Amitabh Bachchan a déclaré : « Dans ce monde de numérisation, les NFT ont ouvert un nouveau domaine d’opportunités pour interagir avec mes fans encore plus qu’auparavant. La vente aux enchères réussie de mes NFT, certains des moments les plus précieux et les plus personnels de ma vie et de ma carrière ont été si bien accueillis et investis par mes partisans. C’était en effet un moment de grande fierté pour moi et cela ouvre également la voie à mes gens de l’industrie pour qu’ils se joignent à eux et s’engagent avec leurs fans avec cette technologie new age ».

Ramkumar Subramaniam, co-fondateur et PDG de GuardianLink, a déclaré : « Notre première livraison a eu lieu avec le légendaire Amitabh Bachchan, via BeyondLife.Club. Nous avons alimenté la conceptualisation et la conservation artistiques de la goutte, la technologie du LaunchPad ainsi que les aspects blockchain des 5000 NFT hétérogènes qui se composent d’objets du monde réel tels que des affiches, des films réalistes et de l’art numérique 8 bits. BigB lui-même célèbre le fait que ses NFT sont devenus le produit phare de l’adoption des NFT grand public pour les Indiens, où nous avons permis aux collectionneurs d’acheter ou d’enchérir sur des NFT en utilisant UPI, des cartes de crédit et la crypto. Avec notre place de marché et nos applications prévues, notre objectif est de rendre l’acquisition et la négociation de NFT aussi simples que de commander un déjeuner sur Swiggy.

«Nous mettons en place des calendriers de lancement en partenariat avec des artistes et des marques internationales pour donner à leurs NFT le même élan et lancer une gamme d’utilitaires pour leurs collectionneurs, notamment des métaverses et du contenu à débloquer. L’Ace dans notre manche est notre studio de jeu NFT. Nous agissons de manière agressive pour lancer le jeu NFT le plus unique que la communauté NFT ait jamais vu », a-t-il ajouté.

