La série d’œuvres cryptographiques connues sous le nom de « Messiverse » et développées par l’artiste numérique BossLogic, sera mise en vente ce week-end. Notamment, la plate-forme de jetons non fongibles (NFT) Ethernity Chain est configurée pour héberger exclusivement la collection. La collection NFT de la star du football argentin Lionel Messi se prépare pour le lancement.

Sur la base d’un message officiel d’Ethernity, le Messiverse comprendra des NFT tels que “The Man From Tomorrow”, “The Golden One” et “The King Piece”. Les rapports indiquent également que ces œuvres d’art représenteront le footballeur de 34 ans en tant que roi, super-héros et titan grec, entre autres.

De plus, Ethernity a révélé des jetons “cachés” non fongibles sur son Twitter officiel, plus tôt le 21 août. Le tweet décrivait l’œuvre comme suit :

« La légende elle-même, à jamais sculptée sur la blockchain. »

L’artiste numérique basé à Londres Impossible Brief a développé ce NFT caché; en attendant, l’australien BossLogic était le créateur des autres pièces de la collection. Dans le passé, BossLogic a travaillé avec Marvel et Disney et a également travaillé en étroite collaboration avec Ethernity sur leur collection NFT de pré-lancement.

Le mouvement Messi est livré avec une récompense de fan Token

Le dévoilement de Messiverse intervient au milieu d’un mouvement important pour son sujet. Lionel Messi a mis fin à son mandat de 20 ans à Barcelone le 10 août 2021. Il a rejoint le club dans sa jeunesse en 2000. Après avoir mis fin aux relations avec Barcelone, il a rejoint le club français du Paris Saint-Germain.

À la lumière de l’annonce de sa possible signature, le token du fan club du PSG a enregistré une flambée des prix considérable. Le jeton a bondi de 100% en quatre jours. Aussi, le Paris Saint-Germain a accueilli son nouveau joueur avec plein de jetons PSG. Les rapports confirment que ces jetons faisaient partie du package de bienvenue de Messi de 25 à 30 millions d’euros (ce qui équivaut à 29 à 35 millions de dollars).

Les NFT et l’industrie du football

Les jetons de fans ne sont pas le seul endroit où l’espace crypto a trouvé sa place dans le football. Tout comme de nombreuses autres branches du sport et du divertissement, les jetons non fongibles sont devenus très importants dans le monde du football, la collection Messiverse étant la dernière en date.

Cette année, jusqu’à présent, les légendaires comme Pelé sont également montés dans le train symbolique non fongible. Il a dévoilé sa collection de cartes à collectionner numériques début mai, en collaboration également avec Ethernity.

De plus, plus récemment, le compatriote brésilien de Pelé, Ronaldinho, a dévoilé sa collection NFT en collaborant avec le studio de création INFLUXO. Jusqu’à sept NFT uniques seront mis aux enchères sur le marché intégré d’INFLUXO. De plus, les gagnants auront également la possibilité de gagner une occasion de rencontrer Ronaldinho à Dubaï en 2022.