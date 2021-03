La collection OtterBox pour enfants fait ses débuts avec de nouveaux étuis pour iPad et plus

Aujourd’hui, OtterBox étend sa gamme d’accessoires Apple robustes avec sa toute première sélection d’appareils destinés aux enfants. La nouvelle collection d’étuis, de câbles et d’accessoires arrive avec la même protection que beaucoup attendent de la marque, mais avec une durabilité accrue, des caractéristiques antimicrobiennes et des designs plus colorés. Dirigez-vous ci-dessous pour un aperçu plus détaillé

OtterBox lance de nouveaux accessoires iPad pour enfants

La nouvelle collection d’accessoires pour enfants d’OtterBox arrive avec quatre façons différentes d’ajouter une protection supplémentaire à un iPad, etc. Tout est conçu pour fonctionner en tandem les uns avec les autres, les étuis et les câbles partageant des conceptions similaires pour offrir un ensemble complet et durable à l’iPad de votre tout-petit. De plus, il existe également un agent antimicrobien infusé dans toutes les nouvelles versions pour lutter contre les microbes indésirables.

En tête d’affiche de la nouvelle collection pour enfants OtterBox, une série d’étuis pour iPad Easy Grab. Fidèles à leur nom, les accessoires ont un extérieur robuste avec des arêtes le long du dos qui facilitent la prise des petites mains. C’est en plus des avantages habituels qu’OtterBox apporte dans ses offres recouvertes de caoutchouc, comme une protection supplémentaire contre les chutes. Il est disponible en versions pour le dernier iPad de 10,2 pouces ainsi que pour l’iPad mini et commence à 49,99 $.

Pour accompagner le boîtier, OtterBox propose également un nouvel accessoire Easy Grab Stand qui continue avec le thème des enfants. Cette poignée de tablette se clipse sur l’étui Easy Grab pour offrir une visualisation mains libres en soutenant un iPad. Il se replie lorsqu’il n’est pas utilisé et comporte également des clips intégrés à cliquer dans l’appuie-tête de votre voiture pour donner un coup de pouce à l’expérience de visionnage embarquée. Compatible avec chaque taille de la coque iPad, cet accessoire se vend pour 19,99 $.

OtterBox complète également les accessoires robustes avec une nouvelle paire de câbles destinés également aux enfants. Les câbles mobiles Easy Grab fournissent un cordon Lightning vers USB-A ainsi qu’un adaptateur de prise casque 3,5 mm qui apportent une grande partie du même état d’esprit robuste à certains des accessoires les plus susceptibles de s’user au fil du temps.

Les deux s’intègrent parfaitement au boîtier Easy Grab et sont soutenus par des connecteurs de décharge de traction renforcés pour une durabilité accrue. Le kit comprend l’adaptateur Lightning et 3,5 mm et entre à 39,99 $.

Et pour compléter la collection OtterBox Kids, il existe un nouveau protecteur d’écran destiné à éliminer la lumière bleue de la navigation sur iPad, etc. La lumière bleue contribue à manquer avec votre horaire de sommeil naturel et doit être particulièrement évitée le soir. Alors que le nouveau Bluelight Guard Glass d’OtterBox est également abordé par des fonctionnalités telles que Night Shift d’Apple, le regrouper avec la protection supplémentaire de l’écran contre les rayures et autres dommages est une bonne idée. Entrer à 39,99 $, il est disponible pour le dernier iPad d’Apple de 8e génération.

Maintenant disponible

Tout dans la collection est maintenant disponible à l’achat chez Target, avec des commandes devant être mises en ligne directement d’OtterBox sous peu.

