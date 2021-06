La collection Palm Angels x Missoni arrive en magasin le 30 juin – WWD

MILAN — “J’ai toujours voulu faire une collaboration avec lui, mais j’attendais qu’il me le demande”, a déclaré Angela Missoni, discutant du partenariat Missoni avec Palm Angels et son fondateur et directeur créatif Francesco Ragazzi. Les deux marques de mode se sont associées sur une collection co-brandée pour hommes et femmes qui sortira dans les magasins le 30 juin.

Composée d’une gamme complète de 150 pièces, la collection sera vendue dans les boutiques en ligne et les magasins physiques des marques, mais également à travers un réseau de vente au détail d’une soixantaine de boutiques et grands magasins haut de gamme dans le monde.

Missoni et Ragazzi ne sont pas des étrangers puisqu’ils font partie d’une famille élargie. Ragazzi est, en fait, le neveu de Bruno Ragazzi, partenaire de longue date de Missoni.

«Quand j’étais jeune, je voulais devenir photographe de mode et Angela a été la première à m’amener sur le plateau, me donnant l’opportunité d’acquérir les compétences [that] est devenu si important dans ma carrière de directeur artistique pour Moncler », a déclaré Ragazzi, qui a créé la ligne de mode Palm Angels en 2015 après la publication l’année précédente d’un livre photographique rassemblant des images de skateurs qu’il a photographiés à Venise. Palm Angels est sous l’égide de New Guards Group, le groupe de mode italien contrôlé par Farfetch.

Ragazzi a admis que l’idée de faire une collaboration avec Missoni était quelque chose qui lui traversait l’esprit depuis un moment, mais qu’il voulait trouver le bon moment pour le faire. “Avant, Palm Angels était trop petit pour avoir l’ambition de travailler avec Missoni, mais maintenant je pense que nous sommes prêts pour ce type de collaboration de haut niveau”, a déclaré le designer, ajoutant que le projet “a pris forme autour d’une tasse de café avec Angèle.

Afin de développer la collaboration, Missoni a ouvert les archives de l’entreprise à Ragazzi, qui a eu la chance de plonger profondément dans le monde kaléidoscopique de couleurs, de motifs et de textures de la marque.

« Cela a été super excitant », a déclaré Ragazzi. « Les archives Missoni ont été le point de départ, mais j’ai ensuite eu la chance de me libérer et de combiner le monde de Missoni avec le monde de Palm Angels en quelque chose de nouveau qui parle la langue des deux marques. »

“J’apprécie vraiment le fait que Francesco ait trouvé tant d’inspiration dans notre monde et qu’il pense que notre marque établie a encore beaucoup à dire, également aux nouvelles générations”, a déclaré Missoni. « J’ai toujours pensé que c’était le chemin à parcourir pour approcher les nouvelles générations, sans perdre notre identité, notre ADN, notre style iconique. Je pense que l’un des secrets de la longévité de Missoni est le fait qu’elle est transgénérationnelle et aujourd’hui, c’est quelque chose de plus important que jamais, car ce qui compte vraiment maintenant, ce n’est pas votre âge, mais votre mentalité.

Fortement inspirée par la collection Missoni automne 2018, où Angela Missoni s’est penchée sur l’ambiance positive et joyeuse de la ville de New York à la fin des années 70/début des années 80, la collection est imprégnée de l’ambiance urbaine, décontractée et cool emblématique de Palm Angels.

La gamme comprend des survêtements et des cardigans zippés présentant des motifs Missoni emblématiques, ainsi que des sweats à capuche dans des tons unis décorés de ceintures ou de cordons de serrage à motifs graphiques. La peinture en aérosol éclabousse les sweat-shirts au poivre, les t-shirts et les robes oversize, tandis que les pantalons, les costumes et les jupes sont coupés avec des lignes nettes et épurées.

Un logo co-marqué a été créé à partir d’un logo Missoni ovale datant des années 70. “Il vient de l’une des premières collaborations développées par Missoni avec Emmanuelle Khanh”, a déclaré Ragazzi, qui l’a vu pour la première fois dans une image d’archive éclaboussée au dos d’un haut porté par un mannequin photographié sur la Via Manzoni de Milan la nuit.

La collection Palm Angels x Missoni, de 160 à 2 500 euros, comprend également des bérets, des baskets, des sandales et des cabas, tous injectés d’un esprit street.

La programmation sera promue à travers des images prises par David Sims qui seront également présentées sur des panneaux d’affichage à Miami, où Palm Angels ouvrira une boutique la semaine prochaine.

Le lancement de la collection reflète la stratégie actuelle de Missoni visant à renouveler l’image de la marque et à l’offrir pour la rendre plus attrayante pour les jeunes générations. Plus tôt ce mois-ci, la marque a dévoilé le lancement d’une gamme de baskets durables développée en collaboration avec la start-up milanaise de chaussures ACBC – l’acronyme de Anything Can Be Changed – spécialiste de la production de chaussures écologiques.

Comme indiqué, Missoni a révélé que la directrice créative de longue date Angela Missoni, la fille des fondateurs Ottavio et Rosita Missoni, quittait son poste, tout en restant présidente de la maison de couture. À la tête de la ligne féminine, elle a succédé à son bras droit, Alberto Caliri, qui a fait ses débuts en tant que directeur créatif avec la collection resort 2022. La ligne pour hommes, qui était auparavant conçue par Angela Missoni, est désormais dirigée de manière créative par une équipe de conception. Dans le cadre de la stratégie de réorganisation, les collections Missoni sont désormais distribuées en Italie, en France, au Benelux, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Russie par le showroom italien Brama Group.

