La collection printemps 2022 d’Erdem a marqué sa 15e année dans la mode – WWD

Dieu merci, il n’a pas engagé de chaman pour empêcher la pluie de son défilé de mode à Londres. Alors que les premiers mannequins pénétraient dans la colonnade du British Museum dans leurs ensembles de broderie anglaise immaculés, vaguement édouardiens, deux arcs-en-ciel se cambraient dans le ciel du soir, renforçant une atmosphère de rêve pour le défilé de mode d’Erdem Moralıoğlu marquant le 15e anniversaire de sa marque Erdem.

Le créateur avait épinglé deux excentriques anglais sur son moodboard dans les coulisses – Edith Sitwell et Ottoline Morrell, la première privilégiant les vêtements au style médiéval, et la seconde les silhouettes édouardiennes et victoriennes. Les deux femmes n’étaient pas en phase avec la mode de leur époque, ce qui n’a fait qu’alimenter l’intrigue de Moralıoğlu.

Certes, ses papiers peints à fleurs, ses longues jupes en queue de poisson et ses chapeaux de roue sont des mondes – et des siècles – loin de ce que les mannequins portent en dehors du travail. Pourtant, il s’agissait d’une collection qui semblait plus accessible que le costume – et qui s’est immédiatement inscrite comme estivale – tout cet œillet de coton croustillant sculpté dans des silhouettes cintrées qui ont gravé doucement leurs origines d’époque, un basque à volants ici; un arc arrière dramatique là-bas.

Le spectacle avait une confiance en soi et se sentait plus vif que d’habitude. Repérez Lindsey Wixson dans un haut de soutien-gorge en coton et une jupe évasée de garden-party. Sinon, les robes nuisettes sobres avaient d’autres hauts en forme de soutien-gorge, les multiples bretelles ajoutant un frisson de sensualité et une touche graphique.

Le créateur a parsemé de quelques looks de sa nouvelle ligne de vêtements pour hommes, notamment des pulls sans manches en mohair et des pantalons façon jean ornés de motifs botaniques ou de flocages subtils. Les vêtements semblaient actuels, exécutés avec la même sobriété que la collection pour femmes.

Moralıoğlu semblait ravi d’être de retour avec un défilé en direct, enthousiaste : « Voir l’agitation de quelque chose bouger est une belle chose. »

Il est devenu l’un des piliers de la scène londonienne et l’une de ses rares réussites. Selon Companies House, le registre officiel des entreprises britanniques, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020, le chiffre d’affaires d’Erdem était de 11,7 millions de livres et l’entreprise était rentable.

Kristen McMenamy, aussi grande et excentrique que Sitwell et Morrell, a été versée dans une robe rose à manches bouffantes parsemée de perles de jais et a attendu que le créateur termine sa mêlée de presse avant de faire une confession : « L’arc-en-ciel était si fort, je pense que je peut-être raté l’une des robes.