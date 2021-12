La collection Reebok de Cardi B s’inspire de la magie de la ville de New York

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Nous attendons toujours avec impatience une baisse de Reebok de Cardi B. Sa dernière capsule intitulée « Let Me Be… In My World Nighttime » s’inspire des lumières vives et de la ligne d’horizon vibrante de New York. Le rappeur a déclaré: « La nuit dans ma ville natale de New York est une expérience tellement belle et magique, et je suis heureux de voir cette magie prendre vie avec ma dernière collection Reebok. »

La super star a partagé: « Ces pièces sont faciles à porter de la rue au club tout en vous permettant de vous sentir à l’aise, confiant et unique. Je vous promets que vous vous sentirez comme la meilleure version de vous-même lorsque vous portez ces pièces! »

La dernière collection propose des matières ludiques, des tissus métallisés et des blocs de couleurs aussi vivants que la personnalité de Cardi B. Vous ferez une véritable déclaration de style dans ces pièces, qui sont disponibles dans des tailles allant de 2XS à 4XL. Il existe également des pièces unisexes, des chaussures et des tailles pour enfants.