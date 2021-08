La collection remasterisée Life Is Strange reportée à 2022

Dans un communiqué publié aujourd’hui sur Twitter, l’équipe de développement de Life Is Strange a annoncé qu’elle retarderait la sortie de Life Is Strange Remastered Collection afin de “atténuer toute pression supplémentaire” sur le studio, qui travaillera également sur Life Is Strange : True Colors, sortie cet automne.

Life Is Strange Remastered Collection sera désormais lancé début 2022 sur toutes les plateformes.

“En raison des défis actuels de la pandémie mondiale, nous voulons alléger toute pression supplémentaire sur l’équipe Life is Strange en accordant plus de temps entre la sortie de Life is Strange: True Colors et la collection Life is Strange Remastered. Nous espérons que vous comprendrez .”

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, cependant. The Life Is Strange: Wavelengths DLC, une préquelle se déroulant avant les événements de True Colors, et mettant en vedette Steph Gingrich en tant que protagoniste, sortira le 30 septembre, date initialement prévue pour la collection remasterisée. Une bande-annonce sera dévoilée pour le DLC demain, le 12 août.

De plus, les personnes ayant précommandé la True Colors Ultimate Edition auront toujours droit à la Remastered Collection à leur sortie.

Life Is Strange: True Colors est toujours prévu pour le 10 septembre.