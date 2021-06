La collision de Charles Leclerc a laissé Pierre Gasly «sur deux roues»

Pierre Gasly a été victime d’un incident de course qui a mis fin à son Grand Prix de Styrie avant qu’il ne démarre correctement.

Dans le premier tour, le Français, qui s’était qualifié sixième, s’est fait pincer le pneu arrière gauche par l’aileron avant de la Ferrari de son ami Charles Leclerc, provoquant une crevaison.

Les dommages causés à l’AlphaTauri ont fait qu’il est devenu un danger mobile pour ses rivaux et dans le virage 3, il a de nouveau été heurté par l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi, le duo gênant également la Williams de Nicholas Latifi.

Gasly est retourné aux stands avec sa roue avant droite décollée du sol et la suspension arrière endommagée, ce qui signifiait que l’abandon était inévitable, ce qui lui a coûté la chance de capitaliser sur une autre solide performance en qualifications.

Ce n’était que la deuxième fois cette saison que le joueur de 25 ans ne terminait pas dans les points, après le premier Grand Prix de Bahreïn dans lequel il avait également été impliqué dans une collision dans le premier tour, cette fois avec Daniel Ricciardo.

Parlant du dernier incident, sur lequel les commissaires sportifs ont choisi de ne pas enquêter, Gasly a déclaré : « Il y a eu un contact et j’ai complètement crevé tout l’arrière. Je me suis retrouvé sur trois roues, voire deux roues à un moment donné, donc certainement pas ce que nous voulions.

“C’est vraiment dommage car c’était un week-end incroyable jusqu’à maintenant et je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir me battre pour les points car nous avions un excellent package ce week-end.”

rythme soutenu et résultats tout le week-end, pas la course que @PierreGASLY méritait mais il rebondira la semaine prochaine 👊 devis complet de l’équipe et du pilote – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 27 juin 2021

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait regardé une rediffusion, Gasly a répondu : « Pas encore – au final, ça ne va pas changer ce qui s’est passé.

« J’étais au milieu de la ligne droite quand c’est arrivé, donc je ne pense pas que je puisse faire grand-chose et c’est dommage. C’est vraiment frustrant et on sait à quel point il est important de marquer des points tout le temps. Dès que vous êtes hors course, cela vous coûte cher en championnat et maintenant il ne s’agit que de passer au week-end prochain.

“Je peux accepter que le reste du week-end s’est très bien passé, nous essaierons donc de répéter cela le week-end prochain.”

Le coéquipier de Gasly, Yuki Tsunoda, a cependant marqué un point, terminant 10e après avoir commencé une place plus bas en raison d’une pénalité sur la grille pour avoir entravé Valtteri Bottas en qualifications.

Le directeur technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, a déclaré : « Nous sommes clairement déçus de n’avoir qu’une seule voiture qui termine la course aujourd’hui, suite à la crevaison et aux dommages de la suspension arrière subis par Pierre, mais nous avons réussi à marquer avec Yuki, ce qui est un pas en avant pour lui.

« Cela a limité, dans une certaine mesure, les points perdus contre les autres équipes du championnat, mais en même temps, nous espérions naturellement plus compte tenu de nos positions de départ.

“Le rythme que nous avons montré ici a toujours été assez bon d’une session à l’autre.”

