La collision entre Sebastian Vettel et Stroll n’est qu’un “malentendu”

Sebastian Vettel a déclaré que la collision entre lui et Lance Stroll au Grand Prix de Russie n’était qu’un “malentendu”.

Ce fut une journée décevante pour Aston Martin à Sotchi, l’équipe britannique repartant les mains vides malgré le fait que les deux pilotes figuraient dans le top 10 à un moment donné.

Les choses auraient facilement pu être encore pires aussi, Vettel et Stroll ayant pris contact lorsque l’Allemand a dépassé le Canadien dans les phases finales, peu de temps avant que la pluie ne commence à tomber.

Vettel est allé faire un mouvement autour de l’extérieur et Stroll s’est déplacé vers la gauche très tard, provoquant le toucher des deux et presque s’écraser.

Parlant de ce qui s’est passé ensuite, le quadruple champion du monde a estimé que son coéquipier n’était tout simplement pas au courant de sa présence.

“Je suppose que c’était un malentendu”, a-t-il déclaré aux journalistes à Sotchi.

« Pas sûr, je ne pense pas qu’il m’ait vu, il ne m’attendait probablement pas non plus mais, heureusement, il ne s’est rien passé.

“Malheureusement, nous sommes tous les deux hors des points à la fin”.

Et à l’approche de la pluie, Seb se fraye un chemin dans les points ! 👏 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/NKR9kLrrHR – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 26 septembre 2021

Lorsque Vettel a dépassé Stroll, c’était pour passer à la 9e place, et avec lui avec des pneus relativement frais, il semblait prêt à marquer de bons points.

Cependant, tout a changé lorsque la piste est devenue humide, l’un d’entre eux, âgé de 34 ans, a perdu des positions après avoir été aux stands trop tard.

Il dit que lui et l’équipe ont décidé qu’il resterait à l’extérieur au début car ils ne s’attendaient pas à ce que la pluie devienne plus forte, ce qui a finalement été le cas.

“Cela ressemblait à un appel 50/50 pour savoir si nous devions nous arrêter pour des pneus intermédiaires”, a-t-il ajouté.

« J’avais l’impression que la pluie resterait légère, alors nous sommes restés dehors, mais elle est ensuite devenue beaucoup plus forte et nous a pris au dépourvu. Nous avons donc dû faire des stands à la fin et adapter des intermédiaires, ce qui nous a fait chuter dans l’ordre.

“Quand vous avez de la pluie en fin de course, cela peut vous donner une grande opportunité, mais cela n’a pas été notre chemin aujourd’hui.”

Une équipe qui s’attendait à plus de pluie était Mercedes, et cela a finalement conduit Lewis Hamilton à remporter sa 100e victoire dans le sport.

Vettel est heureux pour le Britannique et dit qu’il le mérite.

“Je pense que c’était une course divertissante pour les fans et je suis heureux que Lewis ait remporté son 100e Grand Prix : un exploit énorme et bien mérité aujourd’hui”, a-t-il déclaré.