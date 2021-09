La Colombie bat le Chili avec un superlatif Borja et atteint l’Equateur

in

09/10/2021

Barranquilla

Sélection de La Colombie battu ce jeudi Chili 3-1 avec deux buts de Miguel Ángel Borja et égalé les 13 points de l’Équateur lors de la 10e journée des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Borja converti à la 9e minute un penalty accordé par l’arbitre uruguayen Andrés Cunha. Une minute plus tard, à la 20e, alors que la célébration de l’ouverture du tableau d’affichage était encore dans les tribunes du Metropolitano, une passe filtrée de Rafael Santos Borré laissait Borja seul pour définir à volonté.

En première mi-temps, le Chili est sorti sur le terrain, prêt à remédier à la situation de crise de ceux dirigés par Martín Lasarte et, avec une attitude plus agressive, a obtenu la remise à la 56e minute avec un but marqué par Jean Ménèse. Mais c’était une pure illusion.

En 74 minutes Luis Fernando Diaz il a obtenu le but qui a défini le match avec la victoire du local qui a atteint l’Équateur dans le tableau avec les mêmes 13 points occupant la cinquième place et dans la zone des séries éliminatoires.

La Colombie se rendra en Uruguay à Montevideo le 7 octobre. Le Chili, huitième avec 7 points, devra se rendre à Lima le même jour pour affronter le Pérou.