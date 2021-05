La Colombie demande de reporter la Copa América et la Conmebol la rejette

21/05/2021 à 04:16 CEST

. / Asuncion

La Confédération sud-américaine de football (Conmebol) rejeté ce jeudi la demande du gouvernement colombien reporter la Copa América 2021 donc le pays andin déjà n’accueillera pas le tournoi, qui devait être menée en collaboration avec l’Argentine. Dans les prochaines heures, il sera annoncé si la Coupe entière est disputée en Argentine ou si un autre pays co-organisateur émerge. Conmebol a fait valoir que la proposition colombienne n’est pas viable “pour des raisons liées au calendrier international des compétitions et à la logistique du tournoi”. La Copa América, qui devait se jouer en 2020, a été reportée cette année en raison de la pandémie et devrait être joué, jusqu’à présent, du 13 juin au 10 juillet.

Cette même semaine, le président argentin, Alberto Fernández, avait affirmé que son gouvernement pourrait l’héberger en tant que siège unique si le respect des mesures sanitaires contre le covid-19 était garanti. À cet égard, dans le communiqué publié ce jeudi, la Conmebol a déclaré que dans “les prochains jours, elle annoncera la délocalisation des matches qui devaient être joués en Colombie”. L’organisme a remercié “l’enthousiasme et l’effort mis” par le président colombien, Iván Duque, et celui de ses collaborateurs, ainsi que celui du président de la Fédération colombienne de football, Ramón Jesurún, et son équipe. “Il est certain qu’à l’avenir de nouveaux projets verront le jour ensemble pour la croissance du football colombien et sud-américain”, ajoute le communiqué.

Conmebol a ainsi répondu à l’annonce faite une heure plus tôt par le ministre des Sports de la Colombie, Ernesto Lucena, dans laquelle son gouvernement a demandé à l’entité de reporter le tournoi. La partie colombienne a fait valoir que l’objectif de sa proposition était d’atteindre le participation des fans dans tous les domaines.

En plus de la pandémie de covid-19, la menace de protestations qui a commencé le 28 avril en Colombie, qui a jusqu’à présent fait 42 morts (41 civils et un policier), lors d’événements marqués par des brutalités policières et des émeutes.