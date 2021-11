La Colombie et le Paraguay clôturent un match vierge à Barranquilla

17/11/2021 à 03:07 CET

.

La Colombie et le Paraguay ont égalé 0-0 ce mardi au stade métropolitain de Barranquilla pour la 14e journée des éliminatoires de la Coupe du monde, un match dans lequel à la fois stagné et qui laisse ceux dirigés par Guillermo Barros Schelotto presque aucune possibilité d’aller à Goût.

Les caféiculteurs ont accumulé leur cinquième match consécutif sans marquer et sans gagner, mais ils ont conservé la quatrième place avec laquelle ils ont commencé cette double journée.

Cependant, ceux dirigés par Reinaldo Rueda ils ont les mêmes points que le Pérou, qui est cinquième, et un de plus que les équipes du Chili et de l’Uruguay qui sont respectivement sixième et septième, alors que la différence était plus importante le mois dernier.

Les visiteurs se sont retirés dès les premiers instants et les habitants ont essayé de s’installer sur le terrain opposé sous la direction de James Rodríguez, qui a commencé à fréquenter Luis Díaz, Luis Muriel et Miguel Borja.

Malgré cela, L’équipe de Rueda n’a pas eu beaucoup de clarté et il a trouvé un rival qui, gêné par des blessures, a fait appel à la vitesse et à la créativité de Miguel Almirón pour endommager la contre-attaque.

Dans cette ligne, les colombiens ont eu plusieurs approches avec des coups de Borja, tandis que les Paraguayens atteignaient le but de David Ospina de la tête en corner.

Le plus clair des caféiculteurs l’avait Díaz dans un grand jeu individuel sur le côté gauche qui s’est terminé par un tir du bord de la surface qu’Antony Silva a sauvé.

Pendant ce temps, Albirroja, dans l’un des derniers jeux de la phase initiale, avait le plus clair du match quand Carlos González a profité d’une bévue de Davinson Sánchez et a permis à Almirón, qui a décoché un tir très fort qui s’est écrasé dans le poteau droit du but d’Ospina.

Pour le stade complémentaire, Rueda a déplacé le tableau et envoyé le milieu de terrain Víctor Cantillo sur le terrain de jeu et les attaquants Duván Zapata et Diego Valoyes, qui ont fait leurs débuts avec le maillot tricolore.

Dans ce contexte, James s’est jeté dans la voie centrale et là, il a commencé à être un casse-tête pour les milieux de terrain et les défenseurs paraguayens. Justement le joueur d’Al-Rayyan a eu sa première occasion sans faute à la minute 57 avec un tir à mi-distance qui a frôlé le poteau gauche de Silva.

Cependant, le contexte a laissé ouvert un trou au centre du champ qui Le Paraguay a tenté de profiter de la contre-attaque, sans succèsEh bien, González, Almirón et Braian Samudio, qui pesaient peu, n’ont pas pu faire grand-chose lorsqu’ils ont reçu le ballon.

Au fur et à mesure que les minutes passaient, le jeu s’emmêle pour les deux. D’un côté, La Colombie a perdu la clarté et dépendait beaucoup de ses individualités, tandis que le Paraguay a maintenu ses problèmes de création, malgré le fait que Braian Ojeda et Luis Amarilla sont entrés pour tenter de faire des dégâts sur le terrain local.

Dans les dernières minutes, l’équipe urgente de Rueda Il s’est tourné vers l’attaque et a profité de l’expulsion d’Andrés Cubas à la minute 84, pour un double avertissement, pour mettre Albirroja dans son propre terrain.

Malgré les opportunités évidentes de Zapata et de Valoyes, La Colombie n’a pas réussi à mettre fin à sa sécheresse et aujourd’hui son pire ennemi dans la lutte pour une place en Coupe du monde au Qatar est son manque d’efficacité.

– Fiche technique:

0. Colombie: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Davinson Sánchez, William Tesillo, Yairo Moreno ; Jefferson Lerma (m.79, Cristian Arango), Gustavo Cuéllar (m.46, Víctor Cantillo), James Rodríguez (m.79, Rafael Borré), Luis Díaz; Luis Fernando Muriel (m.46, Diego Valoyes) et Miguel Borja (m.46, Duván Zapata).

Entraîneur : Reinaldo Rueda.

0. Paraguay : Antoine Silva; Juan Escobar, Fabián Valbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso (m.75, David Martínez); Mathias Villasanti, Andrés Cubas, Matías Rojas (m.54, Óscar Romero), Miguel Almirón; Carlos González (m.72, Luis Amarilla) et Braian Samudio (m.72, Braian Ojeda).

Entraîneur : Guillermo Barros Schelotto.

Arbitre : l’Argentin Facundo Tello. Il a expulsé Cubas pour un double jaune à la 84e minute et a réprimandé Balbuena, Cuéllar, Lerma et Valoyes.

Incidents : Match de la quatorzième journée des tours qualificatifs sud-américains de la Coupe du monde Qatar 2022 disputé au Metropolitan Stadium de Barranquilla.