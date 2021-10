La Colombie et l’Équateur à égalité dans un match marqué par les décisions du VAR

15/10/2021 à 02h11 CEST

. / Barranquilla

Colombie et Equateur à égalité 0-0 ce jeudi au stade métropolitain de Barranquilla lors de la onzième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, un duel marqué par les décisions de la VAR et le suspense qui s’est soldé par l’annulation d’un but de Yerry Mina à la 99e minute. le rythme du match, au cours duquel l’arbitre péruvien a dû appel au VAR pour annuler l’objectif de la remise des caféiculteurs par une main du défenseur et un penalty qui avait déjà été appelé pour La Tri en seconde période pour un hors-jeu lors du rallye précédent.

La grande figure du match était le gardien Alexander Domínguez, qui a arrêté plusieurs tirs difficiles et sauvé un point pour La Tri, qui s’est consolidé parmi les quatre meilleurs qui obtiennent une place en Coupe du monde. Dans le match de la 12e journée, l’hôte David Ospina en a également eu un exceptionnel, qui a évité les réjouissances des visiteurs qui ont fait une brillante première mi-temps, et avec cela la Colombie est provisoirement quatrième en attendant ce qui se passera dans le match Brésil-Argentine. .

La Tri a dérangé les hôtes dès les premiers instants avec sa pression suffocante et ils ont eu la première occasion de marquer à la troisième minute sur un corner dans lequel Piero Hincapié a devancé son rival et a envoyé une tête qui a stoppé un David Ospina demandé. La réponse de la Colombie, qui a eu beaucoup de mal à faire passer le ballon à Juan Fernando Quintero et Rafael Santos Borré et à sortir de la pression, est intervenue à la huitième minute avec un coup franc du côté gauche dans lequel Juan Guillermo Cuadrado a décoché un tir que Domínguez arrêté.

Le jeu fort a coupé le rythme du jeu, qui a été très disputé au centre du terrain, où les milieux de terrain ont frappé plus qu’ils n’ont passé le ballon. Ainsi, les Équatoriens ont tenté de chercher Enner Valencia dans la surface et avaient un record clé à Ángel Mena, qui avec sa mobilité était un casse-tête pour la première ligne des milieux de terrain colombiens et a même tenté d’un tir qu’il a arrêté sans problème majeur. .

En seconde période, Reinaldo Rueda a opté pour Falcao García et Gustavo Cuéllar pour tenter de rapprocher l’équipe du café du but du café, tandis que Gustavo Alfaro a donné confiance à Gonzalo Plata pour rafraîchir l’attaque d’une équipe qui a appuyé pendant toute la première mi-temps. Dans ce contexte, les hôtes ont commencé à attaquer davantage et ont eu deux occasions d’aller de l’avant : une tête de Falcao en 60 et un tir de Duván Zapata en 68 qui ont été arrêtés par Domínguez.

Un moment de grande tension dans le match est survenu à la 74e minute lorsque Cuéllar a renversé Plata dans la surface et l’arbitre a sifflé un penalty. Cependant, après plusieurs minutes au cours desquelles il a revu le VAR et modifié sa décision pour un hors-jeu lors d’un match précédent.

Les Colombiens ont continué à attaquer leur rival et ont eu un autre sans-faute avec Díaz, qui, dans un centre de Cuadrado, a décoché un tir d’un pied du brillant Domínguez. La Cafetera, tournée à l’attaque contre un rival très fatigué physiquement, a trouvé le but à la 99e minute dans un jeu dans lequel Mina, au milieu de plusieurs rivaux, a réussi à obtenir un tir bas qu’aucun équatorien n’a vu par où il est entré. Cependant, Haro, qui a fait face à de nombreux défis dans ce match, a revu le VAR et après plusieurs minutes de délibération, avec le stade en effervescence, a décidé d’annuler le but car le ballon a touché la main de Mina avant qu’il ne tire.

Ainsi, le match s’est terminé par des protestations de la part des hôtes et la Colombie et l’Équateur ont raté l’occasion de se rapprocher de la Coupe du monde 2022 au Qatar et devront continuer à se battre au cours des six jours restants.