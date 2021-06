La Colombie fait match nul in extremis et sauve un point d’or contre l’Argentine de Messi

in

09/06/2021 à 03h46 CEST

. / Bogotá

Colombie et Argentine à égalité 2-2 ce mardi à Barranquilla dans un match au cours duquel l’équipe du café a réussi à sauver un point après avoir perdu 0-2 en seulement 8 minutes. L’Albiceleste a profité de deux erreurs pour se relever et les Cafeteros ont égalisé à l’agonie avec élan. En 3 minutes romero chrétien a ouvert le score d’une tête et Léandro Paredes étendu en minute 8.

L’humidité et la chaleur de Barranquilla ont rejoint l’entrée de l’attaquant de l’Atalanta Luis Fernando Muriel et l’Argentine a été battue pour la première fois du match.

Pour la seconde mi-temps, les caféiculteurs sont sortis avec tout pour trouver un match nul et une faute dans la petite surface de Nicolás Otamendi contre Matheus Uribe à la 51e minute, ce que l’arbitre chilien Roberto Tobar a concédé comme peine. Muriel il n’a pas perdu l’occasion.

Lorsque la fête ressemblait à une affaire judiciaire, un centre Juan Guillermo Cuadrado a été connecté tête baissée par Miguel Borja égaliser 2-2 à la 94e minute.