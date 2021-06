La Colombie met fin à la résistance de l’Équateur

in

14 juin 2021 à 05:26 CEST

Efe

Un but fantastique d’Edwin Cardona ce dimanche a donné les trois points à La Colombie, qui a battu l’Équateur 1-0 lors des débuts de la Copa América et s’est vengé de la victoire 6-1 contre La Tri en novembre de l’année dernière.

Dans le Pantanal Arena dans la ville brésilienne de Cuiabá, où la Colombie a battu le Japon 4-1 lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, l’équipe du café a réalisé un match difficile, dans lequel son rival a été supérieur, surtout en seconde période, et a pris trois points lors de la première journée du groupe B.

L’équipe de Gustavo Alfaro est sortie imposer son rythme dans le jeu avec sa pression intense qui a compliqué le départ de la Colombie, qui a dû faire appel au jeu long pour désengorger sa zone défensive.

Avec cela, La Tri a tenté de faire des dégâts sur les côtés, principalement à gauche où Fidel Martínez a été un casse-tête pour Daniel Muñoz dans les premières minutes et où les deux seules approches de l’équipe sont arrivées.

📢 @fcfseleccioncol l’emporte sur @latriecu, à l’issue de la première journée de CONMEBOL @copaamerica 2021 1 – 0 🇪🇨 #VibraElContinente pic.twitter.com/PP7ZUqbvui – CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 14 juin 2021

Le premier était une reprise de Michael Arroyo qui s’est terminée par un tir qui a dépassé le but de David Ospina et le second un jeu individuel de Martínez, qui a envoyé un centre rampant qui a obligé le gardien colombien à s’exiger pour que le ballon n’atteigne pas lui à Enner Valencia.

Cependant, l’Équateur a perdu en clarté et le jeu fort au milieu du terrain a commencé à prévaloir, en particulier contre Juan Guillermo Cuadrado qui semblait assiégé à chaque fois qu’il recevait le ballon dans le champ opposé.

Ceux dirigés par Reinaldo Rueda se sont approchés à peine du but de Pedro Ortiz pour la première fois à la 38e minute sur un coup franc que Cardona a centré sur Yerry Mina, qui a devancé son rival mais a envoyé le ballon au-dessus de l’horizontale.

Cependant, le match a été rompu dans le laboratoire colombien.

Cardona, devant le but sur un coup franc à la minute 42, a décidé de faire un mur avec Cuadrado qui a filtré un ballon que Miguel Borja a dirigé dans la surface et est revenu au milieu de terrain de Boca Juniors, qui sans réfléchir a pris une main droite sans en laissant tomber le ballon et en faisant la fête aux producteurs de café.

Dans l’étape complémentaire, l’Équateur a de nouveau misé sur la pression pour mettre la Colombie mal à l’aise et a réussi, car l’équipe de Rueda a de nouveau commis des erreurs au départ. Malgré cela, ceux dirigés par Alfaro n’ont pas su profiter de ces récupérations en territoire rival et le ballon est venu peu de Valence qui n’a pas pesé grand-chose dans le processus.

À ce stade, le travail de Wílmar Barrios a été mis en évidence, dont le travail défensif était essentiel pour l’équipe colombienne.

Comme cela s’est produit avec son rival dans la première partie, Les opportunités de l’Équateur sont venues de coups de pied arrêtés, sur un coup franc sur le côté droit que Pervis Estupiñán a chargé à 52 et a dépassé le but d’Ospina, qui a frôlé le ballon pour avoir l’esprit tranquille qu’il n’allait pas se faufiler dans son but.

Cependant, la rigidité se brisait au fil des minutes et les équipes commençaient à laisser des espaces.

Les hommes d’Alfaro ont cherché à faire des dégâts sur la gauche, où Estupiñán a gêné Cuadrado et Muñoz, tandis que l’équipe de Rueda a fait appel à la contre-attaque avec Duván Zapata, dont les réceptions dans le dos, ajoutées aux mouvements de Santos Borré, ont été retirées à plusieurs reprises aux centraux. Robert Arboleda et Piero Hincapié.

Au fil des minutes, l’usure des Equatoriens et la maîtrise du jeu que lui a donné Rueda avec l’entrée de Gustavo Cuéllar par Cardona, Les Équatoriens ont perdu l’élan qui les avait pendant une grande partie de la seconde mi-temps sur le terrain opposé.

Bien qu’Alfaro ait parié sur Damián Díaz pour tenter de briser la défense rivale impénétrable, l’Équateur n’a pas réussi et s’est retrouvé avec un goût amer lors de ses débuts dans le tournoi continental, dans lequel il vise à améliorer l’image qu’il a laissée lors de l’édition de 2019 lorsque il a été éliminé en phase de groupes.

Lors de la deuxième journée, la Colombie jouera jeudi avec le Venezuela au stade olympique Pedro Ludovico Teixeira de Goiania, tandis que l’Équateur se reposera.

Fiche technique

La Colombie: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Óscar Murillo (m.80, Davinson Sánchez), Yairo Moreno (m.45 + 5, William Tesillo) ; Wilmar Barrios, Matheus Uribe (m.60, Sebastián Pérez), Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona (m.80, Gustavo Cuéllar) ; Miguel Borja (60 ans, Duván Zapata) et Rafael Santos Borré.

Équateur: Pedro Ortiz; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo (m.79, Damián Díaz), Jhegson Méndez, Gonzalo Plata (m.68, Ayrton Preciado), Fidel Martínez (m.58, Ángel Mena) ; Michael Estrada (m.68, Jordy Caicedo) et Enner Valencia.

But: 1-0, m.42 : Edwin Cardona.

Arbitre: L’Argentin Nestor Pitana. Il a réprimandé Uribe, Muñoz, Valencia et Borré.

Incidents : match de la première journée du Groupe B de la Copa América disputé au stade Arena Pantanal de Cuiabá sans public.