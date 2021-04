“La Colombie peut être projetée comme championne du monde”

04/10/2021

À 03:55 CEST

Il reste un peu plus d’un an et demi et peu à peu les yeux se tournent vers la prochaine Coupe du monde qui se jouera au Qatar. Avec cette approche, nous commençons déjà à parler des candidats potentiels et des attentes que certaines équipes ont avec leurs vues sur l’exploit maximum du sport. Dans les contextes sud-américains, certains veulent voir le titre sécheresse qui a déjà atteint 20 ans dans ce tournoi et c’est pourquoi on parle aussi de certaines équipes qui sont normalement hors du radar dans ce contexte.

Le président de CONMEBOL, Alejandro DominguezIl a mentionné celui qui n’est normalement pas dans la conversation mais qui a le potentiel s’il peut jouer au meilleur niveau possible.

La plus haute autorité du football sud-américain a analysé le retour de l’entraîneur national, Reinaldo Rueda, à l’équipe nationale colombienne et n’a pas hésité à l’ajouter en tant que sélection avec projection pour se battre d’ici un an.

Dans une interview avec Noticias Caracol lors du tirage au sort du Conmebol Libertadores, Domínguez a exprimé son désir de voir une belle présentation des équipes sud-américaines qui se rendront au Qatar 2022: «Nous devons aller au Qatar pour être champions du monde. J’espère que l’un des pays qui se qualifieront pour le Qatar remportera la Coupe du monde.

La Colombie est avec sa meilleure génération de joueurs et a eu quelques Coupes du monde au cours desquelles elle a quitté la phase de groupes. Sa meilleure performance a été lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil lorsqu’il a atteint les quarts de finale.

Le raisonnement de Domínguez

Le manager paraguayen a expliqué pourquoi il croyait cela et parmi eux se trouve la capacité des joueurs qui peuvent intégrer l’équipe. «La Colombie a des joueurs exceptionnels, un excellent entraîneur et il faut se préparer à savoir qu’il n’y a pas beaucoup de matchs à jouer pour être champion du monde. Il faut croire grand et je crois que la Colombie a les conditions pour se projeter comme championne du monde », a exprimé le président.

Pour que l’équipe du café réponde à cette attente, elle devra d’abord améliorer ses performances en séries éliminatoires car elle est actuellement à court de places de qualification. Vous devrez attendre le mois de septembre pour pouvoir changer votre cadeau.